L’ultima ipotesi degli inquirenti: il piccolo Gioele era insieme alla madre

Gli inquirenti stanno delineando un quadro decisamente tragico in merito alle sorti del piccolo bambino di Viviana Parisi, la 43enne il cui corpo è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di ieri. Le indagini su Gioele, il piccolo di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme alla madre, sembrano virare verso la dimensione più tragica tra quelle ipotizzate. Secondo gli investigatori, infatti, la donna avrebbe portato con sé il bambino subito dopo l’incidente.

Indagini su Gioele, l’idea degli inquirenti

C’erano stati alcuni dubbi su questa circostanza: i due testimoni che avevano visto la 43enne allontanarsi insieme al figlio e scavalcare le protezioni sull’autostrada dopo un lieve incidente stradale in cui era stata coinvolta insieme ai conducenti di un furgoncino sembrano scomparsi. Nessuna delle persone presenti è riuscita ad affermare con certezza se il piccolo Gioele fosse insieme alla madre al momento dello scontro.

Per questo si era pensato anche che la donna potesse aver lasciato da qualche parte il bambino (o che il bambino le fosse stato sottratto da qualcuno) nel tragitto tra Milazzo (l’ultimo punto dove si può affermare con certezza che i due erano insieme) e Caronia, luogo dell’incidente. Tuttavia, nelle ultime ore, gli investigatori sembrano propendere per l’ipotesi che Gioele fosse con la madre al momento della scomparsa.

Indagini su Gioele, lo scenario più tragico

Ed è qui, dunque, che si configurerebbe lo scenario peggiore: il piccolo viene cercato nei dintorni del dirupo all’interno del quale è stato ritrovato il corpo della donna. Le forze dell’ordine stanno battendo la zona e stanno scavando: non escludono l’ipotesi che il piccolo Gioele possa essere sepolto da qualche parte.

Una ricostruzione che non convince la famiglia della donna: «Me l’hanno ammazzata – ha detto il padre -: non aveva alcun motivo per suicidarsi. Perché lo avrebbe fatto?». Le ricerche sono in corso, ma con il passare delle ore e dopo il ritrovamento del corpo della donna, le speranze si affievoliscono sempre di più.