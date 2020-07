Matteo dice no, Giorgia dice streaming

L’apericena per farli ri-conoscere. Questa mattina è arrivato l’invito di Giuseppe Conte ai tre leader di Centrodestra per un incontro, previsto per domani (giovedì) alle 18 a Palazzo Chigi. Matteo Salvini ha annunciato che non ci sarà perché ha altri impegni (dice di dover incontrare operai e lavoratori); Antonio Tajani, al netto di eventuali sorprese dell’ultima ora sarà presente, così come Giorgia Meloni. E proprio la leader di Fratelli d’Italia chiede che il tutto sia trasmesso in diretta streaming. Insomma, l’incontro Conte-Meloni potrebbe seguire i vecchi cliché pentastellati.

«È infine arrivato l’invito di Conte a incontrarci per giovedì pomeriggio. Come annunciato, andrò a Palazzo Chigi, a rappresentare in una sede ufficiale Fratelli d’Italia e le sue idee, se questa sarà la scelta condivisa dalla coalizione di centrodestra», ha commentato Giorgia Meloni. Un punto di vista che, dunque, sembra essere condizionato dalle scelte di Matteo Salvini che, a quanto pare, ha deciso di non andare a Palazzo Chigi (dopo aver protestato per settimane per un mancato confronto nelle sedi istituzionali con il Presidente del Consiglio).

Incontro Conte-Meloni, sì ma in streaming

Come già annunciato il mese scorso, però, la leader di Fratelli d’Italia chiede che l’incontro con Giuseppe Conte venga mandato in streaming: «Non è il momento dei tatticismi o dei giochini di bassa politica, è il momento della serietà nel quale ognuno deve avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Per questo chiedo anche al Governo che l’incontro di domani sia trasmesso in diretta streaming in modo che gli italiani possano giudicare chi sta facendo propaganda e chi sta pensando al bene dell’Italia. Noi non abbiamo nulla da nascondere». Come i grillini.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Giorgia Meloni)