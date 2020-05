Sì agli incontri tra congiunti fuori regione, ma solo se limitrofe e con indice di contagio simile

Arriva anche il turno degli amici (in regione). O almeno così pare. A partire da lunedì 18 maggio, quella che sembra ormai essere diventata la data spartiacque tra la vita in lockdown – per chi ha rispettato le regole fino ad ora – e quella in cui riacquisteremo la maggior parte delle nostre libertà individuali. Via libera agli spostamenti in regione senza necessità dell’autocertificazione e sarà anche possibile incontrare gli amici, ovviamente rispettando il distanziamento sociale ed evitando assembramenti e riunioni in casa. Sarà possibile vedere i congiunti oltre il confine della propria regione nel caso in cui lo spostamento coinvolga due regioni limitrofe e con indice di contagio simile. La messa in atto di queste nuove regole dipenderà dal primo monitoraggio dati previsto per domani: da questo dipenderanno le riaperture delle attività commerciali e la libertà di spostamento a partire dal 18 maggio.

Autocertificazione solo per uscire dalla regione e recarsi dai congiunti

Le nuove regole a partire dal 18 maggio – tenendo in considerazione i risultati del monitoraggio di domani – prevedono la compilazione dell’autocertificazione solo per uscire dalla regione. Sarà quindi possibile spostarsi liberamente dentro la regione, recandosi anche nelle seconde case. Dovrebbe essere anche possibile incontrare i congiunti che si trovano in regioni confinanti e con indice di contagio simile. Un ritorno alla libertà di movimento senza doversi giustificare – almeno nell’ambito della propria regione -, che annullerà la consuetudine di girare con il modulo compilato sempre in tasca per eventuali controlli. Rimane confermato che la libera circolazione tra regioni non sarà possibile fino al 1° giugno. Da ora fino a fine maggio, quindi, rimane possibile spostarsi solo per comprovate esigenze di lavoro, salute, urgenze e per incontrare i congiunti così come stabilito.

Da lunedì 18 via libera agli incontri con gli amici (in regione)

Si vociferava già da ieri ed effettivamente la questione sarebbe confermata: da lunedì gli amici potranno tornare ad incontrarsi. Sarà possibile, quindi, vedere congiunti, amici e chiunque altro. Rimane l’obbligo – già in vigore con i congiunti e gli affini – di vedersi osservando le regole di distanziamento sociale e utilizzando la mascherina. Non è possibile dire precisamente quante persone si potranno incontrare, rimane solo il divieto di assembramenti e di riunioni sia in locali pubblici che in case private. Per questa questione, quindi, il governo sceglie di fare affidamento al buon senso delle persone, in particolar modo dei ragazzi giovani.

