“Stiamo assistendo a una sorta di gioco dell’oca da un po’ di anni, ad andamenti altalenanti fatti di aumenti e diminuzioni- sottolinea Giordano Biserni- e su questo pesano molti fattori come il depotenziamento de facto della legge sull’omicidio stradale, la diminuzione delle pattuglie sulle strade e la riduzione degli etilometri”. Si perché il calo delle vittime, non è frutto del caso, ma per Biserni, frutto di specifiche normative.

“Il calo che si osserva dall’inizio degli anni 2000 non è frutto di un caso. Si tenga presente che i morti nel fine settimana nel 2015 sono stati il 65% in meno rispetto al 2000. Cos’è successo nel frattempo? Nel 2003 è stata introdotta la patente a punti, tra il 2006 e il 2007 c’è stata una grande dotazione di etilometri per i controlli stradali, nel 2010 si sono avute norme con aumento delle pene per chi guida in stato di alcool o di droghe, fino a prevedere addirittura il sequestro della vettura. Tutte queste norme hanno avuto sicuramente ripercussioni positive anche sulla sicurezza”.

Il problema è però l’inversione di rotta: “Dal 2015 abbiamo avuto molti meno etilometri sulle strade che sono finiti in manutenzione, così come molte meno campagne di sensibilizzazione sugli incidenti automobilistici, meno pattuglie sulle strade e un fattore di distrazione di massa alla guida come il telefono cellulare, il cui uso è diventito pervasivo. E il risultato è stato un aumento della mortalità e un non decremento degli incidenti. In particolare è la diminuzione delle pattuglie della polizia stradale a essere preoccupante: è come se stessimo giocando una partita senza un arbitro” argomenta il presidente di Asaps.

L’aumento della mortalità, del resto, non è stato uniforme per tutta la Penisola, come si intuisce dalla mappa sopra, mentre sono state le strade urbane, nel corso dello scorso anno, a far registrare il maggior numero di incidenti.