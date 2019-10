Un autobus si schianta contro un albero a Roma: 35 feriti

Non è ancora chiaro cosa sia successo questa mattina, intorno alle 9, all’altezza del civico 481 di via Cassia (a Roma). L’incidente bus ha provocato almeno 35 feriti (con i numeri che crescono di minuto in minuto), dopo che il mezzo dell’Atac si è schiantato contro un albero, uno dei grossi pini che compaiono a bordo strada. L’autobus stava percorrendo il tragitto della linea 301, prima di concludere la propria corsa su quel grosso tronco. Molti passeggeri sono caduti per via dell’impatto e hanno riportato diverse ferite e contusioni. Sono stati tutti portati all’Ospedale Gemelli e al San Filippo Neri e al Sant’Andrea per tutti gli accertamenti e le cure del caso. Nove di loro sarebbero entrati al pronto soccorso in codice rosso.

LEGGI ANCHE > Rifiuti Roma, Ama incalza i netturbini: «Multate i romani o pagherete voi»

Le immagini condivise sui social da alcuni utenti, mostrano come l’impatto del mezzo pubblico Atac della linea 301 sia stato molto violento: il vetro del parabrezza in frantumi e la parte frontale dell’autobus distrutta.

#ATAC prime foto dello schianto di un bus poco dopo le 9 sulla Cassia, (altezza Via Oriolo).

Il bus era in servizio sulla linea 301. Si registrano diversi feriti. Ambulanze sul posto#UltimOra #Roma pic.twitter.com/t3uQynXxMC — Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) October 16, 2019

Incidente bus a Roma

L’Atac ha chiesto scusa e ha comunicato di aver già avviato un’indagine interna «per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone. L’azienda – di legge nella nota – sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti».

L’incidente di Milano

La notizia di un altro incidente bus arriva anche da Milano. Intorno alle ore 8, all’incrocio tra via Pietro Giordani e via Gonin – nella periferia sud-ovest del capoluogo lombardo, non lontano dallo scalo di Milano San Cristoforo -, uno dei mezzi pubblici Atm (fuori servizio) si è scontrato con un’automobile su cui viaggiavano cinque persone. I sei, compreso il conducente dell’autobus, sono stati portati in Ospedale. Preoccupano le condizioni di una delle donne a bordo della vettura.

(foto di copertina: da profilo Twitter Mercurio Viaggiatore)