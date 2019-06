L’inchiesta che preoccupa le Big Tech della Silicon Valley

Al via una serie di indagini negli USA per "porre fine al Far West del web"

La notizia era già filtrata venerdì scorso in un articolo pubblicato dal Wall Street Journal. Ieri è arrivata la conferma. Le autorità americane, e in particolare la Commissione Giustizia della Camera, stanno lanciando una larga azione investigativa contro le multinazionali dell’Hi-Tech come Google o Facebook. L’accusa è quella che è stata contestata anche in passato alle multinazionali della Silicon Valley: violazione delle leggi anti-trust e abuso di posizione dominante per far fuori la concorrenza, due pilastri del liberalismo e della legislazione a stelle e strisce. E l’azione investigativa al momento coinvolge tanto i democratici, quanto i repubblicani.

«Internet ha apportato enormi benefici a tutti gli americani, ha incentivato l’economia ed è stata un’opportunità per nuovi investimenti e per lo sviluppo dell’educazione on-line» commenta in una nota il presidente della Commissione di Giustizia Jerrold Nadler, aggiungendo: «C’è però la crescente certezza che un manipolo di attori controlli ormai completamente le arterie chiave del commercio on-line, dell’editoria e della comunicazione».

Le indiscrezioni e le ripercussioni in borsa

Secondo indiscrezioni, Facebook e Amazon dovrebbero finire inoltre sotto la lente della FTC (Federal Trade Commission), mentre Google e Apple sotto quella del Dipartimento di Giustizia americano: notizie che hanno già trascinato giù in borsa i titoli dei giganti californiani, con Google che ieri perdeva in borsa il 6,12%. Amazon il 4,64%. Facebook addirittura 7,51%. E le cose non sono andate meglio nemmeno per aziende come Microsoft e Netflix.

Dalla Commissione d’Inchiesta intanto fanno sapere che le indagini si soffermeranno su tutte le aziende della Silicon Valley, e che quindi non saranno concentrate solo sui colossi sopracitati, mentre emerge, sempre più urgente, la necessità di una nuova legislazione anti-trust capace di stare al passo con i cambiamenti che le nuove tecnologie apportano quotidianamente agli scenari economici. Perché se l’accusa è quella di “Abuso di posizione dominante”, le azioni da intraprendere sembrano assai variegate.

Si passa da Amazon , criticata dai piccoli rivenditori per concorrenza sleale e per una politica dei prezzi giudicata insostenibile, a Facebook, ormai leader incontrastato dei social network (l’azienda possiede anche Instagram e WhatsApp) sempre più sotto accusa per la diffusione di Fake News o scandali come quello di Cambridge Analytica. E che dire poi di Google: il motore di ricerca è ormai lo strumento per definizione con il quale molti di noi si interfacciano con il web, un’influenza immensa che si trasforma in pubblicità contestuale e offerte ritagliate sui gusti di ciascuno di noi.

E proprio il colosso di Mountain View non è nuovo ad azioni antitrust. Negli Stati Uniti Google è finito sotto il mirino della FTC nel 2013 in un’istruttoria che non ha dato esiti, mentre in Europa è stata già sanzionata ben tre volte con accuse che variano dall’abuso di posizione dominante nello shopping online ad abusi legati all’utilizzo del sistema operativo Android.

È presto per capire quello che succederà, quello che è certo è che a Donald Trump l’inchiesta non dovrebbe dispiacere troppo. Non bisogna dimenticare infatti che Jeff Bezos, oltre a essere il capo di Amazon e anche l’editore dell'”odiato” Washington Post. Per il momento la Casa Bianca tace. Anche questo potrebbe essere un segnale.