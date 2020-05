Le tremende immagini dell’incendio a Marghera, il comune di Venezia: «Non aprite le finestre» | VIDEO

Due feriti, è questo il bilancio riferito dai Vigili del fuoco per l’incendio nella 3V Sigma di Marghera, una fabbrica di prodotti chimici del polo industriale di Venezia, ma potrebbe aggravarsi prossimamente perché uno di questi versa in condizioni disperate. Una situazione davvero terribile che si è verificata questa mattina e di cui le autorità locali, il comune di Venezia in testa, stanno dando una frequente e continua comunicazione. La 3 V Sigma è leader a livello mondiale di componenti intermedie necessarie all’industria chimica.

LEGGI ANCHE > Il grave incendio alla fabbrica chimica Loubrizol di Rouen

Incendio Marghera, le immagini della 3V Sigma

⚠ #Incendi #Malcontenta ⚠ AGGIORNAMENTO – Nota @vvfveneto “Esplosione e incendio in un’azienda chimica a #Marghera: intervento di 8 squadre a terra dei Vigili del fuoco e il nucleo nbcr. Scattato Piano d’emergenza esterno per la possibile dispersione di sostanze chimiche” pic.twitter.com/K0ugH6Fm49 — Comune di Venezia (@comunevenezia) May 15, 2020

In questi minuti sta per partire una telefonata registrata con la voce del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per invitare in via precauzionale la popolazione a restare al chiuso e non aprire le finestre. Infatti, secondo le indicazioni fornite sui social netwrok dal comune, il vento starebbe spirando in direzione del centro storico della città lagunare, portando la nube – potenzialmente tossica – proprio sulla città. Contestualmente, tutte le linee in transito per Malcontenta Marghera sono deviate su SR11 – Tangenziale.

Incendio Marghera, la preoccupazione della popolazione

Una situazione che va ad aggiungersi a quella già complessa del sentimento della popolazione, impaurita per le immagini che si stanno rapidamente diffondendo sui canali di comunicazione e che cerca chiarezza dalle istituzioni, sia per quanto successo in fabbrica, sia per i potenziali rischi territoriali e ambientali.