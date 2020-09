Chi sono i 13 impresentabili alle Regionali secondo l’Antimafia

La Commissione parlamentare si è riunita oggi alle 17 e, terminata la riunione, ha reso noti i nomi risultati dal lavoro svolto sulla formazione delle liste elettorali. Il presidente di commissione Nicola Morra ha comunicato i nomi dei candidati impresentabili che non hanno superato il controllo. I problemi sono concentrati sopratutto in Puglia (3 candidati impresentabili) e in Campania (9 candidati impresentabili di cui 5 in lista con De Luca). Registrato anche un caso di impresentabili regionali 2020 anche in Valle D’Aosta.

Gli impresentabili regionali 2020 in Campania

Sono 9 i candidati impresentabili in Campania, otto di questi sono rinviati a giudizio con dibattimento in corso. Cinque di questi sono candidati con il governatore uscente De Luca e quattro con Caldoro, il suo diretto avversario per il centro-destra. Tra quelli candidati con De Luca Troviamo:

Aureliano Iovine – “Liberaldemocratici Campania popolare moderati con De Luca”, per Vincenzo De Luca Presidente: imputato di una serie di reati reati tra cui l’associazione per delinquere di stampo mafioso;

Sabino Basso – “Campania libera- De Luca Presidente”, per Vincenzo De Luca Presidente: imputato per riciclaggio;

Francesco Plaitano – “Partito Repubblicano Italiano”, per Vincenzo De Luca Presidente: ha già ricevuto una segnalazione nel 2015 da parte della Commissione antimafia;

Carlo Iannace, inserito nella lista dell’Antimafia per la legge Severino;

Michele Langella – “Campania in Europa”, per Vincenzo De Luca Presidente: imputato di riciclaggio.

Gli impresentabili del centro-destra sono invece:

Monica Paolino – “Forza Italia Berlusconi con Caldoro”, per Stefano Caldoro Presidente: imputata per scambio elettorale politico-mafioso;

Orsola De Stefano – Lega Salvini Campania: imputata di concussione;

Francesco Silvestro – Forza Italia, Berlusconi con Caldoro;

Maria Grazia Di Scala – Forza Italia, Berlusconi con Caldoro: imputata di concussione.

Gli impresentabili regionali 2020 in Puglia

I candidati impresentabili in Puglia sono Silvana Albani, candidata con “Puglia Solidale Verde” per Michele Emiliano Presidente. La donna è accusata di falsa perizia, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, aggravati dal fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose; c’è poi Raffaele Guido, candidato con Fiamma tricolore e imputato per una serie di reati tra cui la tentata violenza privata; Vincenzo Gelardi, candidato con “Partito del Sud Meridionalisti Progressisti” per Michele Emiliano Presidente che è imputato per una serie di reati di trasferimento fraudolento di valori aggravati dal fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose. In Valle D’Aosta l’unico impresentabile individuato è Augusto Arduino Rollandin (Per l’autonomia) che è stato sospeso precedentemente dalla carica di consigliere regionale e vicepresidente della giunta.