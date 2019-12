Iniziano i giorni dell’impeachment per Donald Trump: il presidente Usa è accusato di abuso di potere e di ostruzione del Congresso per l’Ucrainagate. Dopo la lettura dei capi di accusa la votazione è prevista per il tardo pomeriggio ora locale.

Comincia il dibattito sull’impeachment, Pelosi: «Trump è minaccia per sicurezza Usa»

Nancy Pelosi, speaker della Camera, ha aperto il dibattito sull’impeachment di Donald Trump affermando che il presidente americano è «una minaccia costante per la sicurezza del Paese». Pelosi ha anche accusato Donald Trump di aver avviato, dopo la scoperta e rivelazione dei suoi illeciti, una campagna di disprezzo e ostruzione che non trova precedenti. Parole che fanno eco a delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi ma diffuse solo oggi in cui afferma che «Se consentiamo ad un presidente, qualsiasi presidente, a prescindere da chi sia, di proseguire su questa strada, diremo addio alla repubblica e buongiorno al presidente re»

La risposta di Donald Trump è arrivata via Twitter dove ha scritto che Nancy Pelosi «passerà alla storia come la speaker peggiore». Sempre su Twitter il tycoon ha continuato ad attaccare l’opposizione e il dibattito sull’impeachment, accusando la sinistra radicale di «atroci bugie». «Questo è un assalto all’America e un attacco al partito repubblicano» ha continuato. «Potete crederci che io oggi sarò messo sotto impeachment dalla sinistra radicale, i democratici nulla facenti, e non ho fatto nulla di sbagliato»ha continuato a twittare il tycoon infuriato, invitando i suoi sostenitori a dire «una preghiera» per «una cosa terribile» che «non dovrebbe succedere a nessun altro presidente».

Il dibattito sull’impeachment durerà sei ore, equamente divise tra il partito democratico e repubblicano, per la lettura e la discussione degli articoli per la messa in stato d’accusa. Alla fine della lettura avverrà la votazione il cui esito sembra abbastanza scontato: alla Camera infatti detengono la maggioranza i dem, di cui 232 deputati hanno già annunciato che voteranno a favore dell’impeachment. L’unico deputato democratico ad aver dichiarato che voterà contro l’impeachment allineandosi quindi con i 197 repubblicani è Jefferson Van Drew.

(Credits immagine di copertina: © Ricky Fitchett/ZUMA Wire)