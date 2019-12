Donald Trump è ufficialmente sotto impeachment: il voto della Camera dei Deputati lo ha trasformato nel terzo presidente americano ad essere messo sotto stato di accusa. Ora la palla passa al Senato, dove a gennaio inizierà il processo, dove però i repubblicani hanno la maggioranza e, molto probabilmente, faranno cadere le accuse. Il voto repubblicano infatti è stato estremamente compatto già alla Camera, dove la maggioranza è detenuta dai democratici. E proprio tra loro, tre voti sono andati nella direzione opposta.

Donald Trump è sotto impeachment nonostante il voto ribelle dei tre democratici

LEGGI ANCHE> Comincia il dibattito sull’impeachment, Pelosi: «Trump è minaccia per sicurezza Usa»

Il risultato è stato ottenuto: Donald Trump è stato messo sotto impeachment. La prima accusa, quella di abuso di potere è stata approvata grazie a 230 voti favorevoli e 197 contrari, mentre la seconda, ovvero di ostruzione al Congresso nell’inchiesta relativa all’Ucrainagate, è stata approvata con 229 voti a favore e 198 contrari.

I numeri dei dem sono stati sufficienti, ma non tornano del tutto. Tra loro infatti alcuni deputati che hanno deciso di andare nella direzione opposta e schierarsi con i repubblicani a difesa di Donald Trump. Collin Petterson e Jeff Van Drew hanno infatti espresso voto contrario e in particolare il secondo, deputato del New Jersey, ha annunciato che presto passerà ufficialmente al partito repubblicano. Diverso ancora il caso di Jared Golden, dem del Maine, che pur avendo approvato il capo d’accusa di abuso di potere, ha espresso voto contrario in merito all’approvazione del secondo capo di accusa, ovvero quello di ostruzione al Congresso.

(Credits immagine di copertina: (Credit Image: © Matthew Hatcher/SOPA Images via ZUMA Wire)