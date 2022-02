Per il tribunale di Venezia è illegittima la chiusura, da parte di Facebook, di un profilo per un post negazionista

Un caso che potrebbe aprire un fronte abbastanza importante nelle regole della moderazione dei contenuti da parte di Facebook. A Campognara, in provincia di Venezia, un utente – secondo quanto riportato dal Gazzettino – si era visto bloccare il profilo dal social network di proprietà di Meta per aver pubblicato dei contenuti complottisti che sminuivano la portata della pandemia. In seguito a quell’evento, l’utente aveva creato un secondo profilo che – in base alla sua opinione – era necessario per continuare a gestire alcune pagine aziendali di amici (che l’utente stesso curava in maniera del tutto gratuita, a titolo di favore personale). Tuttavia, Facebook aveva avviato alcune indagini interne legate alla moderazione dei contenuti e aveva stabilito che la diffusione di notizie false sul Covid-19 e la reiterata presenza dell’uomo sul social network nonostante l’azione di blocco potessero considerarsi in violazione delle policies che regolano il funzionamento del social network. L’uomo si è rivolto al tribunale che ha dichiarato illegittima la decisione di Facebook.

Illegittimo ban di Facebook secondo il tribunale di Venezia

I giudici del collegio di Venezia, Silvia Barison, Silvia Franzoso e Carlo Azzolini, hanno affermato – nella loro decisione – che la chiusura di un profilo da parte di Facebook sarebbe illegittima in quanto «non giustificata dal piano contrattuale e lesiva di interessi fondamentali quali quello alla vita privata e familiare e alla manifestazione del proprio pensiero». Secondo l’avvocato Emanuele Compagno, che ha seguito l’utente a cui era stato chiuso il profilo da Facebook, la pubblicazione di un unico post di quel tenore (relativo, cioè, a minimizzare gli effetti della pandemia da Covid-19) non poteva finire con la chiusura del profilo (e la relativa cancellazione dello storico – compresi video e foto – dell’utente), ma al massimo con la cancellazione di quel contenuto o con una sospensione. Facebook blocca i profili quando questi ultimi si rendono protagonisti di attività illecite o quando questi risultino falsi. Le due fattispecie non sarebbero state riscontrate nel caso dell’utente difeso dall’avvocato Compagno.

Il tribunale, dunque, ha chiesto a Facebook di riattivare immediatamente il profilo dell’utente in questione, con una penale pari a 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto all’esecuzione della sentenza.