Addio a Ilaria Occhini, la mamma della fiction ‘Provaci ancora prof!’

Si è spenta all’età di 85 anni l’attrice fiorentina Ilaria Occhini. Nella sua carriera diversi ruoli teatrali di successo, poi la televisione con il suo ruolo di ‘mamma’ nelle quattro stagioni della Fiction targata Rai ‘Provaci ancora prof!’ al fianco della protagonista Veronica Pivetti. Famosa al cinema, il tv e non solo: oltre a vari premi ottenuti nel corso della sua vita da attrice, la donna fu impegnata anche politicamente al seguito di Marco Pannella e dei Radicali dagli anni Ottanta (con una candidatura alle Politiche del 1987 e alle Europee del 2004 con Emma Bonino), oltre all’appoggio pubblico alla lista ProLife di Giuliano Ferrara con cui di candidò nel 2008 nel collegio laziale.

Ilaria Occhini si è spenta nel pomeriggio di sabato. Nata a Firenze il 28 maggio 1934, ha fatto della cultura un vero e proprio patrimonio su cui è riuscita a costruire la sua carriera. E gli stimoli principali arrivarono proprio dalla sua famiglia: figlia dello scrittore Barna Occhini, nipote (da parte materna) dello scrittore Giovanni Papini e per parte paterna del senatore del Regno d’Italia Pier Ludovico Occhini. Poi il matrimonio, durato oltre 50 anni, con lo scrittore Raffaele La Capria.

Addio all’attrice Ilaria Occhini

Fu una grande attrice teatrale, ma il suo esordio arrivò a soli 19 anni recitando nel film Terza Liceo, sotto lo pseudonimo di Isabella Redi. Poi il suo diploma all’Accademia Nazionale di arte drammatica ‘Silvio D’Amico’ di Roma. Nella su vita diversi riconoscimenti importanti a livello teatrale, cinematografico e televisivo, con il David di Donatello per ‘Mine Vaganti’ del regista Ferzan Ozpetek.

Una carriera di successi e riconoscimenti

Nel 1992 ha vinse il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista per ‘Benvenuti in casa Gori’, diretto da Alessandro Benvenuti. Qualche anno dopo, torna all’attenzione del pubblico televisivo con il ruolo di Andreina, la madre di Veronica Pivetti (alias Camilla Baudino) nelle quattro stagioni della fiction di successo, in onda su Rai 1, ‘Provaci ancora prof!’. Tra i riconoscimenti, anche il Pardo d’oro come protagonista di ‘Mar Nero’ di Federico Bondi nel 2008. Due anni dopo fu insignita anche del Nastro d’Argento alla carriera.

(foto di copertina: ANSA/OLDPIX)