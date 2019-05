Ilaria D’Amico sull’infarto a Casillas: «Se proprio doveva venire, meglio che sia stato al miocardio» | VIDEO

L’infarto a Iker Casillas è stato senz’altro la notizia del giorno, che ha commosso il mondo intero. Anche nella serata di Barcellona-Liverpool, finita con il punteggio di 3-0 per i blaugrana con una prestizione strepitosa di Leo Messi, quindi, le vicende legate al portiere del Porto sono state all’ordine del giorno. Ilaria D’Amico, conduttrice del salotto sportivo della Champions League su Sky, ha voluto commentare l’episodio.

Ilaria D’Amico parla dell’infarto al miocardio

La medicina secondo Ilaria d’amico

L’infarto se proprio deve venire meglio al miocardio e la dottoressa peluche muta pic.twitter.com/4kbdN9By7s — Serena (@tottimitico) 1 maggio 2019

«Ora, Iker è fuori pericolo – ha detto Ilaria D’Amico -. Poi, si è trattato di un infarto al miocardio. Una di quelle parti dove, se proprio deve succederti qualcosa, è meglio che ti succeda lì». Le sue parole, sebbene intorno a un episodio piuttosto serio e che poteva essere drammatico, hanno provocato l’ironia del web.

La gaffe non è passata inosservata e subito sono stati diffusi commenti sarcastici sull’uscita della conduttrice di Sky. La D’Amico, voleva forse fare un paragone con quanto avviene solitamente agli sportivi: in chi pratica un’attività di movimento, l’infarto avviene spesso perché non è più sufficiente l’apporto di ossigeno al cuore e non perché si registra l’occlusione di un’arteria.

Le precedenti polemiche su Ilaria D’Amico

Ma nemmeno questo, in realtà, dovrebbe essere il caso di Iker Casillas: le prime notizie ufficiali che sono arrivate dalla società sportiva del Porto, infatti, hanno chiaramente parlato dell’occlusione dell’arteria coronaria destra. Pertanto, la riflessione di Ilaria D’Amico è sembrata quantomeno inopportuna.

Possibile anche che la D’Amico potesse far riferimento ad altri tipi di infarti e ischemie che possono colpire altre parti del corpo. Ma sembra difficile, dal momento che è stato chiaro sin da subito che si sia trattato di un infarto al cuore a proposito di Iker Casillas. E proprio al cuore Ilaria D’Amico ha fatto riferimento nella spiegazione del problema di salute occorso al portiere del Porto.

Non è la prima volta che la conduttrice di Sky, all’indomani dei suoi programmi sportivi, è entrata nell’occhio del ciclone delle polemiche. L’ultima in ordine di tempo è stata quella sulle sue parole in merito all’atteggiamento dei tifosi dell’Ajax che si sono recati a far rumore nei pressi del ritiro della Juventus con i «triccheballacche, con un approccio partenopeo».

