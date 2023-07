Il grande caos delle API di Reddit

Una piattaforma utilizzata da milioni di persone e uno dei punti di riferimento anche per gli sviluppatori di app. Ora, però, con la modifica “unilaterale” delle condizioni di utilizzo delle API di Reddit si è scatenato un vero e proprio putiferio. Da alcune settimane, infatti, all’interno del portale e delle sue stanze (i subreddit) è scoppiata una polemica che ha provocato un dissesto sensibile nella percezione stessa dell’operato dei vertici. Perché per utilizzare – da terze parti – le Application Programming Interface viene richiesto un pagamento.

API Reddit, cosa è successo e perché è scoppiato il caos

Subreddit resi privati dai moderatori, pubblicazione contenuti non adatti ai minori che hanno provocato un calo di ingressi e di visite sulla piattaforma (in quanto violavano la policy). Poi il caso di un attacco informatico (avvenuto diversi mesi fa), con i pirati del web che minacciano – ora – la pubblicazione di 80 gb di dati se non verrà effettuato in loro favore un pagamento di 4,5 milioni di dollari e la promessa che ci sarà un passo indietro per quel che riguarda il pagamento delle API Reddit.

Ma il CEO dell’azienda, Steve Huffman, in un’intervista al sito The Verge ha detto che non sarà fatto alcun passo indietro, nonostante le minacce. Lo stesso numero uno e co-fondatore di Reddit ha spiegato che questa mossa è stata pensata per raggiungere l’obiettivo di sostenibilità economica. Ma ci sono anche dei non detti: per esempio, i subreddit vengono spesso utilizzati dagli sviluppatori per “allenare” i modelli di linguaggio basati sull’intelligenza artificiale.

Insomma, un grande caos generale per la piattaforma. Ma la stampa (in particolar modo quella italiana) è stata in grado di raccontare tutto quel che è successo e sta succedendo? Ci sono casi emblematici di confusione sul tema. Per esempio, un noto quotidiano ha sostenuto che la protesta sia nata per via dell’introduzione di un “abbonamento premium” a 5 dollari al mese. Peccato che tutto ciò esista dal 2018, permettendo agli iscritti di evitare di incappare in pubblicità.