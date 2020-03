Dopo giorni surreali per quanto riguarda l’industria dell’intrattenimento ed in particolare il cinema si è svolta oggi la conferenza stampa de “La volta buona”, film diretto da Vincenzo Marra che può contare su un grandissimo cast composto dal protagonista Massimo Ghini, affiancato da Francesco Montanari e Max Tortora. Impossibile però non iniziare parlando di coronavirus, con il protagonista di tanti cinepanettoni che cerca di far comprendere la situazione delicata per l’industria:

«Noi usciamo sperando e consapevoli di poter andare incontro a una possibile legnata come già mi è successo per “La mia banda suona il pop” – ha affermato -. Oggi ci salva la televisione perché se la gente sta chiusa casa vedono quella. Mi piacerebbe che tra una settimana tutto torni come deve essere, magari dato lo stato di pre allarme proporre un biglietto ridotto potrebbe essere una soluzione per spingere la gente ad uscire. Abbiamo provato il cinema a 3 euro il mercoledì gli scorsi anni ed era andata bene, potremmo riproporlo per spingere la gente a riempire le sale perché anche se fossero 30 posti su 100 sarebbe comunque buono. Dobbiamo essere in prima linea per aiutare il cinema. In questo momento i segnali erano molto positivi, le indicazioni già dall’anno scorso erano favorevoli. Forse è sfiga, ma dobbiamo cercare di aiutare le persone ad andare al cinema.La mia è una provocazione sui biglietti ridotti, ma tanto al governo ne dicono tante di stupidaggini».

Massimo Ghini sul campionato di Serie A rinviato

Poi, Massimo Ghini ha provato a smorzare i toni, sempre parlando di come il coronavirus sta influenzando il campionato di Serie A: «Io sto passando un momento molto difficile perché la Lazio è prima in classifica, penso che sia l’unica maniera annullare il campionato per salvarci da una tragedia – ha detto -. La cosa assurda è che si annullano le partite di Serie A e poi si giocano quelle di Serie C. La realtà a volte supera la fantasia. Poi immagino le priorità, ma la comunicazione nel mondo è incontentabile. Questa è una stronzata».

In tema di coronavirus è intervenuto anche il regista del film Vincenzo Marra, che ha affermato:

“Domenica é stato permesso ai tifosi dell’Atalanta di andare a Lecce, ieri a quelli del Venezia impedito di andare a Salerno e non ha senso. Io ho pensato una soluzione, le metro sono aperte, i risprtanti si, i pullman, i treni, gli aeroporti mentre il cinema e il teatro no. Apriamo i cinema con ingressi contingentati, almeno qualcuno lo vede. Questo virus attacca il sistema immunitario se si abbassano dei livelli che sono condizionati da ansia e tensione, non dico che andare al cinema sia la salvezza ma dovremo imparare a convivere con questo per molto tempo. Napoli, Atalanta e Roma giocheranno in Spagna e non potranno avere i loro tifosi, questo è assurdo”.

La volta buona, la sinossi del film al cinema dal 12 marzo

La volta buona, il film diretto da Vincenzo Marra, segue la storia di Bartolomeo (Massimo Ghini), sessant’anni e una carriera di procuratore sportivo alle spalle. Animato dal costante desiderio di cambiare la propria vita, Bartolomeo vive alla giornata attraverso espedienti e piccole truffe.

Bartolomeo è rimasto solo, a causa della sua dipendenza dal gioco, ha perso infatti la sua famiglia e tanti soldi. Non ha saputo sfruttare tante occasioni che la vita gli ha presentato e ora si trova a occupare le sue giornate stazionando tra campetti di periferia, con la speranza di trovare il nuovo Maradona.

Un giorno sembra finalmente giunta per Bartolomeo l’occasione che aspetta da una vita, forse un segno del destino. Arriva una telefonata: in Uruguay c’è Pablito, un giovane ragazzo, un vero e proprio campione del pallone, che ha tutte le carte in regola per sfondare nel calcio italiano e che potrebbe fare al caso suo. La difficile realtà di Bartolomeo s’intreccia così con la complicata vicenda di Pablito, legata alla sua famiglia e al suo paese di origine.

Il film, salvo ulteriori complicazioni da coronavirus arriverà nelle sale italiane dal prossimo 12 marzo.