La Russa sui social: «Per evitare il contagio da coronavirus fate il saluto romano»

Questa volta, la manina ha un nome. Si tratta di Alfonso, collaboratore di Ignazio La Russa, il senatore di Fratelli d’Italia che prima di pranzo si è reso protagonista, forse suo malgrado, di uno spiacevole episodio. Sulla sua pagina Facebook, infatti, ha postato questa frase: «Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, anti virus e anti microbi».

Ignazio La Russa e la battuta sul coronavirus e il saluto romano

La battuta non è passata inosservata e La Russa ha immediatamente rimosso il post (non prima che, in rete, sia stato screenshottato il commento).

La battuta, infatti, sembrava inopportuna almeno per due motivi. Il primo è quello di aver rievocato un gesto identitario del periodo fascista, non propriamente adatto a una democrazia come l’Italia. Inoltre, se a dare questo consiglio è un senatore della Repubblica, va da sé che la cosa si complichi più del dovuto.

La marcia indietro di Ignazio La Russa e la manina di Alfonso

Non solo: in un periodo fortemente critico per la sicurezza nazionale e in piena emergenza sanitaria globale (la dichiarazione dell’Oms risale a giovedì scorso), fare una battuta di questo tipo sul coronavirus non sembra particolarmente rispondere ai criteri del tempismo ideale. Soprattutto se a farla è un rappresentante delle istituzioni.

Tuttavia, subito dopo, Ignazio La Russa ha declinato qualsiasi responsabilità sul fatto, attribuendo l’errore a un suo collaboratore. In un tweet il senatore di Fratelli d’Italia ha scritto: «Alfonso ha messo sui miei social un post ironico ma forse sul virus l ironia potrebbe suonare fuori luogo e gli ho detto di toglierlo».