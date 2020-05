Come Iginio Massari ha blastato Fedez per la torta che ha fatto a Chiara Ferragni

Lo avevate capito che oggi è stato il compleanno di Chiara Ferragni? I social network, ovviamente, sono inondati dalle stories dei Ferragnez che non si sono fatti mancare niente in questa giornata così particolare, nonostante il periodo complesso che stiamo attraversando, con le relative limitazioni alla mobilità e alle attività che si possono effettuare in Lombardia. Tuttavia, il coronavirus non ha impedito a Iginio Massari e Fedez di rendersi protagonisti di un curioso siparietto.

Iginio Massari e Fedez, il commento sulla torta per la Ferragni

Il rapper, infatti, ha realizzato con le proprie mani una torta per sua moglie, in modo tale da non farle mancare la dolce sorpresa per il suo 33esimo compleanno. Una torta il cui esito è stato alquanto discutibile: dall’impasto alla decorazione, insomma, l’effetto non è stato quello ‘wow’ che il maestro pasticciere ha sempre richiesto per le sue creazioni.

RAGA FEDEZ HA FATTO UNA TORTA PER IL COMPLEANNO DI CHIARA E L’HA MOSTRATA AD IGINIO MASSARI,PER RICEVERE UN PARERE SUL RISULTSTO FINALE, CHE HA RISPOSTO:”MA VUOI SEPARARTI?” STO MORENDO DALLE RISATE HAHAHA pic.twitter.com/UXkm96bCDA — UnKnOwN (@aR21ooo) May 7, 2020

Tant’è che quando Fedez si è collegato in videochat con lo stesso Iginio Massari, quest’ultimo gli ha chiesto: «Ma vuoi separarti?». Un giudizio piuttosto tranchant che non lascia molto spazio all’interpretazione. Per Fedez, MasterChef finisce qui. Anzi, non è mai iniziato.