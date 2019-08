Morta Ida Colucci, ex direttrice del Tg2

Lutto nel mondo del giornalismo in Rai. Ida Colucci, ex direttrice del Tg2 (dal 4 agosto del 2016 quando subentrò a Marcello Masi) è morta la mattina del 19 agosto 2019. Aveva 58 anni ed era malata da tempo. Il Tg2 si associa al dolore dei familiari della stimata giornalista.

Chi era Ida Colucci

La sua formazione giornalistica si era plasmata in Asca, Nuova Ecologia, Legambiente. Poi, era entrata in Rai nel 1991. La sua lunga avventura al Tg2 era iniziata nel 2002 e nel 2005 diventò inviata per la stessa testata. Poi, la scalata alla direzione del telegiornale della seconda rete Rai.

Il suo mandato era scaduto il 31 ottobre del 2018 e, successivamente, il suo posto era stato preso da Gennaro Sangiuliano, ex vicedirettore del Tg1 e attualmente alla guida della testata del secondo canale. Ida Colucci si era distinta in Rai soprattutto per la sua attività nella cronaca e nell’analisi politica. Da cronista ha affrontato tutta la parabola di Silvio Berlusconi, seguendo l’ex presidente del Consiglio di Forza Italia nei suoi lunghi anni a Palazzo Chigi.

Il cordoglio in Rai per la morte di Ida Colucci

«Tutto il Tg2 esprime profondo dolore per la scomparsa della collega e direttrice Ida Colucci – ha scritto la testata in un tweet, riportando anche le parole dei vertici della Rai -. “Ci mancherà e la ricorderemo sempre con grande affetto”, è quanto esprimono, in una nota congiunta, il Presidente Marcello Foa e l’AD Fabrizio Salini».