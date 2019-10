Nel giorno della celebrazione del 70esimo anniversario della Repubblica Popolare, le strade di Hong Kong si tingono di sangue e violenza. Il corteo non autorizzato organizzato dal movimento pro-democracy sta venendo fronteggiato dalle forze di polizia con ogni mezzo: dai lacrimogeni fino agli spari ad altezza uomo. Un attivista, che dalle prime ricostruzioni sembra avere non più di 16-17 anni, è stato colpito al petto da uno sparo.

Hong Kong, la polizia apre il fuoco sui manifestanti: ferito al petto un ragazzo

LEGGI ANCHE> Prima vittoria per i manifestanti di Hong Kong: la legge sull’estradizione è stata ritirata

Stando a quanto riporta il South China Morning Post, l’attivista sarebbe stato colpito al petto da un proiettile sparato dalla polizia nei pressi di Hoi Pa Street, a Tsuen Wan. Ora è ricoverato in condizioni gravissime al Princess Margaret Hospital, mentre in rete sta diventando virale un video in cui presumibilmente si vede il momento dello sparo, avvenuto dopo che un gruppo di manifestanti aveva preso di mira un furgone delle forze di polizia usando dei bastoni.

Ma si tratta solo di una delle vittime della violenta repressione del corteo a Hong Kong: sarebbero almeno 15 i manifestati feriti registrati, un numero destinato a crescere. Feriti anche alcuni poliziotti: almeno due al volto mentre altri sarebbero stati colpiti da alcune sostanze corrosive, stando a delle immagini che circolano sui social network. La situazione degenera di minuto in minuto: gli scontri sono sempre più numerosi, il Parlamento è stato evacuato in via di sicurezza e l’operatore della metropolitana ha sospeso le corse su una intera linea, dopo aver annunciato in mattinata la chiusura di 15 stazioni.

(Credits immagine di copertina: © Ivan Abreu/SOPA Images via ZUMA Wire)