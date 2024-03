In Austria, la giornata dell'inventore si celebra in suo onore. Ma fu anche una delle attrici più belle e dirompenti del mondo del cinema

L’arte, la cultura cinematografica, il messaggio dirompente. E poi ancora, la genialità, l’applicazione, lo studio e l’innovazione tecnologica alla base di una delle invenzioni più rivoluzionarie e con maggiore impatto dei nostri giorni. Stiamo facendo l’identikit di Hedy Lamarr, in questa giornata che Giornalettismo ha voluto dedicare al ruolo delle donne in ambito tecnologico. Si tratta sicuramente di una figura poliedrica: austriaca, attrice brillante, che – a un certo punto della sua vita – si dedicò allo studio di tecniche e tecnologie militari, che la portarono a elaborare un sistema che può considerarsi a buon diritto il precursore del wi-fi. Hedy Lamarr non è stato il suo vero nome: Hedwig Eva Maria Kiesler, infatti, cambiò nome in onore di un’attrice del cinema muto, Barbara La Marr, dopo essere scappata da un matrimonio che, fino a quel momento, l’aveva letteralmente ingabbiata.

Hedy Lamarr e l’invenzione che ha preceduto lo sviluppo del wi-fi

In quanto attrice, divenne estremamente famosa perché fu la prima a essere ritratta in una scena di nudo integrale, nel film Estasi del regista cecoslovacco Gustav Machatý. Da qui, le polemiche sul suo conto e l’estrema gelosia del futuro marito Fritz Mandl, imprenditore nell’industria militare, che spesso frequentava ambienti fascisti e nazisti. In virtù delle frequentazioni del marito, Hedy Lamarr riuscì ad acquisire preziose informazioni sugli apparati dell’esercito tedesco che sarebbe stato impegnato nella seconda guerra mondiale.

Dopo aver lasciato il marito, dopo aver cambiato nome e con lo scoppio del conflitto, lavorò per l’esercito americano, per il quale sviluppò un sistema in grado di rilevamento dei missili radiocomandati. Un efficace strumento di difesa, che venne rispolverato successivamente, al momento della massima tensione tra gli Stati Uniti e la Russia intorno all’isola di Cuba. Ancora oggi, il sistema si utilizza per i sistemi di localizzazione via satellite, come il GPS, precursore del wi-fi. Da qui, dunque, il collegamento tra la brillante Hedy Lamarr e la tecnologia che oggi ci permette di navigare anche a distanza.

Visse d’arte, comunque, e all’arte continuò a dedicarsi nonostante lo sviluppo tecnologico in ambito militare reso possibile grazie alle sue prestazioni nell’esercito americano. In tarda età vinse il Pioneer Award e, in Austria (suo Paese d’origine), la Giornata dell’Inventore è stata fissata proprio nel giorno della sua nascita. Un riconoscimento tardivo per la sua opera d’intelletto, laddove molti tendevano a ricordarla – invece – per gli scandali e per la sua carriera cinematografica.