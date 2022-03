Snapchat blocca la funzione heatmap per proteggere i cittadini Ucraini

Snapchat spegne una delle sue funzioni di geolocalizzazione delle foto per evitare di mettere in pericolo chi scappa dalla guerra in Ucraina

Snapchat si unisce alle aziende che hanno, in qualche modo, limitato alcuni dei loro servizi che prevedono la geolocalizzazione per evitare di mettere in pericolo i cittadini ucraini. Google, come Apple, hanno deciso di bloccare il monitoraggio del traffico in tempo reale su tutta la superficie dell’Ucraina. La piattaforma, dal canto suo, ha smesso di mostrare annunci in Russia, Bielorussia e Ucraina e non venderà più spot pubblicitari a aziende russe à- come si legge in un un news post della società a supporto dell’Ucraina – e ha deciso anche di bloccare heatmap Snapchat Ucraina.

Heatmap Snapchat Ucraina bloccato per evitare di rivelare la posizione degli Ucraini

Il succo della scelta di Snapchat è impedire l’accesso alle informazioni sui movimento della popolazione ucraina. Si tratta di un provvedimento temporaneo che disabilita la funzione heatmap Snapchat in Ucraina come atto di «precauzione di sicurezza». Sarà ancora possibile vedere un feed pubblico di scatti inviati direttamente dagli ucraini ma non ci sarà più la mappa di colori che mostra quante persone stanno pubblicando dove le immagini. Se solitamente questi dati non sono significativi, infatti, in un momento del genere – con una guerra in atto – i russi potrebbero utilizzare uno strumento facilmente accessibile come questo per tracciare movimento e evacuazioni dei cittadini.

Proprio in quest’ottica, pensando all’incolumità di chi si sta muovendo per salvarsi e scappare dalle bombe, Snapchat ha deciso di spegnere la funzione. Parlando sempre di mappe – ma stavolta a fin di bene – Anonymous ha rivelato l’esistenza di un sito web in cui i polacchi registrano una serie di offerte di aiuto per gli ucraini in fuga. Sul sito è presente una mappa di Google sulla quale sono segnati moltissimi punti in cui si offre aiuto di ogni genere ai profughi in fuga dalle bombe.