Heather Parisi dice che i fact-checkers fanno un «lavoro fetido» per il video rimosso da YouTube

«Grazie al lavoro fetido dei fact checkers il video di Sara Cunial è stato rimosso da YouTube. Continuate a censurare, continuate a violentare la libertà di espressione e pensiero, non fate altro che risvegliare nella gente la voglia di ribellione. Video disponibile su Odysee». Con queste parole Heather Parisi parla della sua intervista alla presidente del movimento Vita, Sara Cunial, che doveva essere trasmessa sul suo canale YouTube ufficiale dove, da qualche tempo, la conduttrice televisiva sta tenendo un format di interviste (Heather’s View). Il 14 settembre è stata proposta quella a Sara Cunial che, in poco tempo, è stata rimossa da YouTube perché il contenuto avrebbe violato le policies e gli standard, dopo la verifica della moderazione della piattaforma.

Heather Parisi contro i fact-checkers di YouTube per il video rimosso

Ai suoi utenti su Twitter, Heather Parisi ha spiegato che il lavoro dei fact checkers, dunque, sarebbe un lavoro “fetido”, perché andrebbe a operare direttamente sulla libertà di pensiero degli utenti. Contestualmente, al suo pubblico, dà appuntamento su Odysee, l’altra piattaforma di video e streaming che, al contrario di YouTube, non ha limitato la diffusione dell’intervista.

Curioso. Odysee rappresenta, ormai da qualche mese, l’alternativa principale per la diffusione dei contenuti afferenti alla sfera dei conservatori, soprattutto negli Stati Uniti. QAnon, ad esempio, ma anche tutti coloro che hanno sostenuto Trump nelle proteste del 6 gennaio 2021 e successivamente alle proteste stesse. È tra i luoghi scelti da Heather Parisi per la diffusione del suo format. E – nonostante la rimozione da YouTube – in base ai commenti che si possono leggere sui social, l’intervista a Sara Cunial è stata ascoltata da un numero rilevante degli iscritti al canale di Heather Parisi, aficionados dei suoi contenuti (disposti a seguirli anche su piattaforme diverse).