Haters prendono di mira l’Antico Vinaio di Firenze

«La cosa che mi fa veramente male, è proprio come una pugnalata al cuore, e al momento non riesco a superare forse poi riuscirò a farmela passare, è vedere che quasi la totalità dei commenti sono di fiorentini, Gente della mia città, io che sono fiorentino doc, che ho il giglio e il David tatuati sulle spalle, vengo infamato da gente della mia città, qualcuno è anche amico di un amico, Firenze è piccola ci si conosce tutti. Io dico ma voi veramente state male, ma io cosa vi ho fatto di male?». È quanto ha detto Tommaso Mazzanti in un video pubblicato su Instagram. Il ‘re delle schiacciate’, che ha legato parte della sua fortuna alle recensioni on line, si è sfogato così dopo che haters hanno preso di mira l’Antico Vinaio di Firenze. È quanto ha riportato un articolo online di Repubblica.

«Sono mesi che sto ricevendo delle infamate, ma delle infamate… commenti che sono un qualcosa di atroce e è tanti mesi che ci sto dietro e me li vado a leggere e siete veramente di fori. Come si dice a Firenze ma che botta c’avete». E ancora: «Voi andate e infamate un ragazzo di 30 anni che si alza la mattina va a lavorare e ha 13 negozi, forse qualcosa nel mio piccolo lo farò. Ho 200 e passa famiglie che lavorano per me, quando voi commentate ci sono 200 famiglie che vi leggono oltre i miei familiari e 200 miei ragazzi e ragazze che vi leggono e rimangono scioccati». A esporlo agli haters sarebbe stata la foto di una casa appena acquistata: «Io non ce l’ho per i commenti, ma per la cattiveria e questa è una cosa preoccupante perché non lo fate solo con me. Andare a cercare le persone, in questo caso io, per infamarle ci vuol coraggio, io non ci riuscirei mai. Voi l’educazione non sapete nemmeno dove sta di casa».

