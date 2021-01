Il Real Madrid smentisce Il Corriere dello Sport sul caso Hakimi

La smentita internazionale è destinata a far rumore. Il Real Madrid smentisce il Corriere dello Sport che questa mattina – nell’edizione cartacea in edicola – aveva parlato di un ultimatum (con tanto di virgolette a mo’ di citazione) inviato dal club spagnolo all’Inter sul pagamento dell’esterno marocchino Achraf Hakimi. La società di Florentino Peres ha etichettato questa notizia come fake news, sottolineando come non ci sia alcuna richiesta di garanzie nei confronti del club di Suning.

LEGGI ANCHE > Il caso Zazzaroni, l’odio sui social e chi vuole la legge del taglione

«In relazione alle informazioni pubblicate dal Corriere dello Sport sulle presunte tensioni tra il nostro club e l’Inter, il Real Madrid CF vuole affermare che tali informazioni sono nettamente false». Esordisce così il comunicato stampa pubblicato dalla società spagnola poco dopo le 13 e dopo che in Italia la notizia aveva ottenuto già una vasta eco mediatica.

Hakimi, il Real Madrid smentisce Il Corriere dello Sport

Questa, invece, la prima pagina de Il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Si parla espressamente di una richiesta da parte del club madrileno sulle garanzie per il pagamento del cartellino dell’esterno ex Borussia Dortmund di proprietà del Real Madrid fino alla scorsa estate. Ma il club spagnolo dà una versione ben differente rispetto a quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Nessuna richiesta di garanzia

«Il Real Madrid non ha proceduto in nessun momento a un presunto richiesta di garanzie da parte dell’Inter come dichiarato sul quotidiano. I termini del passaggio del calciatore all’Inter sono inquadrati nei consueti e normali rapporti contrattuali tra società calcistiche. E anche in questo caso con l’Inter, con cui il Real Madrid ha sempre intrattenuto e intrattiene ottimi rapporti come club storico e amichevole».