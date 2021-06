Hacker attaccano McDonald’s in Corea del Sud e a Taiwan

Un cyberattacco ha colpito McDonald’s. Il colosso degli hamburger ha affermato che gli hacker hanno ottenuto l’accesso ad alcuni dati dai suoi sistemi in Corea del Sud e a Taiwan. Gli hacker hanno avuto accesso a e-mail, numeri di telefono e indirizzi di consegna, ma la violazione non includeva le informazioni di pagamento dei clienti, ha affermato la società. I dettagli della violazione nelle due regioni sono il risultato di un’indagine di consulenti esterni a seguito di un’attività non autorizzata sulla rete aziendale. “Anche se siamo stati in grado di chiudere l’accesso rapidamente dopo l’identificazione, la nostra indagine ha determinato che è stato effettuato l’accesso a un numero limitato di file, alcuni dei quali contenevano dati personali” ma nessun dato relativo alle forme di pagamento dei clienti è stato rubato, ha precisato McDonald’s.

La catena di hamburger ha affermato che adotterà misure per informare le autorità di regolamentazione e i clienti elencati nei file. Le recenti violazioni da parte dei criminali informatici su ospedali e aziende globali, tra cui JBS (JBSS3.SA) e la Colonial Pipeline oil, di lavorazione della carne, hanno interrotto le operazioni per ore, portando a preoccupazioni per la carenza di forniture. Alcune aziende hanno dovuto pagare un riscatto per ottenere il controllo delle loro operazioni e riavviare la produzione. McDonald’s ha affermato che le sue operazioni quotidiane non sono state interessate e che non è stato pagato un riscatto. La società ha affermato che utilizzerà i risultati dell’indagine per identificare modi per migliorare le sue misure di sicurezza.

