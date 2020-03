La perdita di gusto e olfatto tra i sintomi conclusivi dell’affezione da Coronavirus

Questa analisi è partita da uno studio britannico e da uno tedesco, ma sembra essere confermata (anche se è presto per dirlo, visto il campione ridotto su cui è stata basata questa rilevazione non ancora ufficiale) anche dai numeri che arrivano dall’Ospedale Sacco di Milano. I pazienti in via di guarigione dal Covid-19 registrano una perdita di gusto e olfatto, oltre a una forma di dissenteria. Secondo il nosocomio lombardo, infatti, 87 pazienti su 100 hanno accusato questi nuovi sintomi, ma solo nella fase finale prima della guarigione.

Con tutte le cautele del caso, questi tre sintomi – che non per forza devono presentarsi contemporaneamente – potrebbero essere l’indice della via di guarigione di un paziente contagiato dal Coronavirus. Ovviamente, per il momento, si tratta di una rilevazione statistica che non non è stata ancora ufficializzata. Come spiega il Primario di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, Massimo Galli: «Non sono ancora disponibili dati di osservazione scientifica, sto parlando di osservazioni personali e del mio team. La perdita di gusto e olfatto può comparire anche in altre infezioni delle vie respiratorie, ma nella Covid-19 sembrerebbe più frequente e grave».

La perdita di gusto e olfatto nelle fasi finali del Covid-19

Non si tratta di una notizia positiva, perché la perdita di gusto e olfatto non può esser definita tale. Ma questa doppia sintomatologia, unita anche alla dissenteria, potrebbe essere quel campanello che risuona quando si sta per guarire dal Covid-19. E anche un doppio studio, in Gran Bretagna e Germania, sembrano andare in questa direzione. Si parla di diversi pazienti, risultati positivi al Coronavirus, che hanno registrato questa perdita sensitiva, poco prima della loro guarigione. La perdita di gusto e olfatto è da considerarsi, dunque, come uno di quei sintomi postumi. Due fattori che diventano evidenti solo nelle fasi finali della malattia e dell’affezione.

(foto di copertina: da Pixabay)