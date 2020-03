Guido Bertolaso è positivo al coronavirus

Il commissario straordinario chiamato a gestire l’emergenza coronavirus dal presidente della regione Lombardia Attilo Fontana si è sottoposto a tampone. Guido Bertolaso positivo al coronavirus, è stato questo l’esito delle analisi effettuate sull’ex capo della Protezione Civile (70 anni), che fino a questo momento ha gestito alcuni progetti, come la realizzazione dell’ospedale in zona Fiera di Milano, con i posti in terapia intensiva dedicati ai pazienti di Covid-19. Guido Bertolaso stava gestendo la situazione di emergenza anche in un’altra regione molto colpita dal contagio, le Marche.

Guido Bertolaso positivo al coronavirus

«Sono positivo al Covid-19 – ha scritto il commissario in Lombardia e nelle Marche -. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento». Una vera e propria beffa per l’uomo che era stato considerato strategico da diverse istituzioni locali che si erano affidate a lui per coordinare l’emergenza.

«Sia io che i miei collaboratori più stretti – ha detto Guido Bertolaso -siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia». Dallo scorso 15 marzo, Guido Bertolaso aveva annunciato di aver accettato l’incarico che gli era stato affidato dal presidente Fontana e aveva detto di averlo fatto con grande senso di responsabilità e con grande fiducia nella capacità dell’Italia di riprendersi da questo momento difficile: «Sono venuto qui in punta di piedi, sicuro che riusciremo a fare un lavoro straordinario anche con la collaborazione della Protezione Civile nazionale e di tutte le forze migliori del nostro Paese – aveva dichiarato -. Stiamo combattendo una guerra contro un nemico molto pericoloso. Tutti devono dare il proprio contributo».