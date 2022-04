Differenze tra gruppi elettrogeni e generatori

Gli aspetti da prendere in considerazione per esaminare i due prodotti

Una fonte di produzione di energia elettrica è essenziale in moltissimi cantieri così come in molte industrie. Questa infatti serve ad alimentare ogni tipo di elettroutensile, a ricaricare le batterie dei macchinari o a generare corrente per i monoblocchi. Esistono due attrezzature in grado di produrre energia elettrica: i gruppi elettrogeni ed i generatori di corrente.

Gruppi elettrogeni e generatori, le differenze

È importante fare chiarezza tra le differenze tra i due poiché la definizione generica di generatore di corrente potrebbe confondere. Questo termine infatti indica un apparato, anche di grandi dimensioni, capace di generare corrente elettrica tramite diverse tipologie di fonte come quella eolica, solare o idroelettrica.

Quando si tratta di beni strumentali, spesso noleggiati, i gruppi elettrogeni e i generatori di corrente come quelli di easyNoleggio sono molto simili, ma differiscono nel loro campo di applicazione.

Entrambi sono infatti attrezzature in grado di produrre elettricità e presentano i due elementi caratteristici: il motore a combustione e l’alternatore. Il motore genera energia meccanica tramite alimentazione a benzina, diesel o in alcuni casi anche a gas, e può essere a due oppure a quattro tempi.

L’alternatore è invece la componente che converte l’energia meccanica prodotta in energia elettrica. Il gruppo elettrogeno presenta anche altri elementi aggiuntivi come il quadro elettrico, da cui si può distribuire corrente, e la cofanatura che protegge i componenti interni e allo stesso tempo limita i rumori del motore.

Le dimensioni come primo indicatore di differenza

Osservando però le due attrezzature si nota che la prima grande differenza sta nelle dimensioni. Un generatore di corrente ha infatti dimensioni compatte, generalmente inferiori al metro cubo, e peso operativo di poco superiore ai 100 kg. Un gruppo elettrogeno è invece un attrezzatura di grandi dimensioni comprese tra i 190 e i 260 cm di lunghezza e tra i 150 e i 170 di altezza; di conseguenza anche il peso operativo è maggiore e può superare anche i 1500 kg.

Si evince facilmente che le modalità di trasporto sono diverse. I generatori possono essere trasportati anche con un semplice furgoncino e posizionati a mano sul luogo di lavoro, anche difficilmente accessibile con mezzi pesanti, mentre il gruppo elettrogeno necessita di essere caricato su camion e scaricato direttamente nel punto in cui verrà posizionato. Quest’ultimo infatti necessita di un basamento su cui verrà appoggiato ed è un’attrezzatura utilizzata per lo più in cantieri di medio-lunga durata.

I modelli di dimensioni intermedie sono spesso montati su di carrelli dotati di ruote che possono essere facilmente trainabili, risultando una soluzione che sta in mezzo alle due precedenti. I generatori di corrente, sfruttando appunto le loro dimensioni contenute e la semplicità di trasporto, sono impiegati per lavori di poche ore che non ne richiedono un utilizzo intensivo sia nel settore edile che in quello della cura del verde.

Le diverse dimensioni tra gruppi elettrogeni e generatori di corrente comportano anche una diversa potenza erogata. Sul mercato si trovano molti modelli diversi che possono essere classificati in generatori di corrente di piccole dimensioni, che possono garantire da 1 a 5 Kw di potenza. Generatori di medie dimensioni, da 6 a 15 Kw, e infine gruppi elettrogeni che possono raggiungere anche gli 800 Kw di potenza nei modelli più grandi e potenti.

La potenza erogata

A seconda della potenza generata ogni attrezzatura trova un segmento di impiego specifico. I generatori di corrente possono essere utilizzati nel settore edile o nella manutenzione del verde per lavori di breve durata ma anche come fonte di energia ausiliaria in luoghi in cui non è disponibile la rete elettrica.

I gruppi elettrogeni che possono garantire una maggior potenza sono invece maggiormente usati come fonte di energia in caso di emergenza, come ad esempio negli ospedali o nelle industrie. Gruppi elettrogeni e generatori di corrente sono quindi due attrezzature simili ma dagli utilizzi ben diversi.

A fronte delle differenze di dimensioni, peso operativo e potenza erogata i gruppi elettrogeni sono l’attrezzatura indicata per lavori di lunga durata che comportano un uso intensivo della corrente prodotta mentre i generatori di potenza, più piccoli e facili da trasportare, rappresentano la soluzione ideale per chi deve effettuare lavori di breve durata anche in luoghi difficilmente accessibili con mezzi pesanti.