Gruber a Salvini: «Se le sue promesse vanno a finire come il mio mazzo di rose, i suoi elettori stanno messi male» | VIDEO

Quella tra Lilli Gruber e Matteo Salvini rischia di essere la telenovela dell’estate. Nuovamente ospite di Otto e Mezzo, il leader della Lega – in collegamento video con lo studio – non ha onorato la sua promessa di omaggiare con un mazzo di fiori la conduttrice di La7. In una puntata di qualche settimana fa, infatti, Salvini aveva chiesto scusa alla Gruber per le sue frasi in merito alla sua presenza in trasmissione e aveva tirato fuori la storia del mazzo di fiori.

Gruber-Salvini, il secondo capitolo sul mazzo di fiori

Dopo aver litigato praticamente su qualsiasi argomento trattato nel corso dell’intervista, Lilli Gruber ha apostrofato Salvini sul finale della trasmissione: «Io le sue rose non le ho ancora viste – ha detto la giornalista al ministro dell’Interno -: se le sue promesse elettorali vanno a finire come quella sul mio mazzo di rose, i suoi elettori stanno messi male».

«Il famoso mazzo di fiori di scuse che mi aveva promesso non è mai arrivato: se tutte le promesse elettorali sono così farlocche come il mazzo di fiori per me, non sono messi tanto bene i suoi elettori» Lilli #Gruber a Matteo Salvini. #ottoemezzo pic.twitter.com/pMATBTJVn1 — Ange.Vetrano (@angevetrano) May 23, 2019

La timida risposta di Matteo Salvini alla provocazione della Gruber

Matteo Salvini ha prima provato a rintuzzare la battuta della Gruber, rincarando la dose e promettendole anche dei cioccolatini di Novi Ligure (dove questa sera il ministro terrà il suo comizio). Poi, vedendo dove la giornalista voleva andare a parare, si è limitato a un semplice sorriso di circostanza e ha borbottato qualcosa su «noi maschietti».

La conclusione definitiva delle schermaglie andate avanti per quasi tutta la durata della trasmissione, con Matteo Salvini che ha addirittura tirato fuori, a un certo punto, l’immaginetta di Padre Pio. Ma la situazione – se conosciamo bene il senso delle discussioni virali sui social network di Matteo Salvini – non finirà qui: attendiamo trepidanti il nuovo capitolo del mazzo di fiori Gruber-Salvini.