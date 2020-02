Il giocatore protesta per la sostituzione, lui gli dà un schiaffo. L’arbitro espelle l’allenatore | VIDEO

Sul campo del Grosseto, nonostante un gol di vantaggio, non tirava una bella aria. Nel corso del match contro il Monterosi – valido per la 24esima giornata del Gruppo E di serie D – la decisione dell’allenatore di sostituire un suo calciatore non è stata presa bene dal diretto interessato che se n’è andato in panchina arrabbiato e affranto per la decisione del suo tecnico. Una scena che si vede spesso su un campo da calcio, con l’adrenalina sportiva che spesso e volentieri non porta ad accettare decisioni simili. Ma, forse per qualche parola di troppo, a fare notizia è stata la reazione dell’allenatore che ha schiaffeggiato il proprio centrocampista. E l’arbitro lo ha espulso.

Era il minuto 74 quando l’allenatore del Grosseto, Lamberto Magrini, ha deciso di sostituire il centrocampista Riccardo Cretella. Una scelta che, però, non è stata presa bene dal calciatore che si è avvicinato alla panchina bofonchiando qualche protesta. Parole che sono arrivate all’orecchio del tecnico che lo ha raggiunto e lo ha spinto, con tanto di schiaffo, come si vede nel video condiviso da Michele Criscitiello su Twitter. L’arbitro, poi, ha deciso di espellerlo.

Cretella, Grosseto, viene sostituito e non la prende bene. Il mister lo prende a schiaffi e viene espulso dall’arbitro. Diretta tv SportItalia @LegaDilettanti @tvdellosport pic.twitter.com/JjNnuBQP9m — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) February 16, 2020

A Grosseto un caso come quello Delio Rossi – Ljajic

In Italia una scena simile era già accaduta, anche a massimo livelli. Era il 2 maggio del 2012 quando l’allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, richiamò in panchina il calciatore Adem Ljajic durante il match del Franchi contro il Novara.

Il giocatore protestò con veemenza mentre rientrava in panchina, pronunciando alcune frasi che fecero alterare il suo tecnico che lo raggiunse e lo colpì, nonostante i tentativi dello staff di fermare quella scena alla luce del sole e, a prescindere, molto diseducativa.

