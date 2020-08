Grillo appoggia la ricandidatura della Raggi: «Daje!»

Alla fine, è arrivato anche l’endorsement di Beppe Grillo per la ricandidatura di Virginia Raggi. Una sola fotografia, con il guru pentastellato che abbraccia la sindaca di Roma. Una sola parola: «Daje!», che era stato il motto della campagna elettorale di Ignazio Marino (anche se, in quella circostanza, il M5S accusò il chirurgo di aver copiato lo slogan da una loro vecchia campagna elettorale).

Beppe Grillo appoggia Raggi nella ricandidatura a sindaco di Roma

Insomma, la sostanza è che il garante del Movimento 5 Stelle sembra essere d’accordo con la ricandidatura di Virginia Raggi, annunciata nel tardo pomeriggio di ieri e anticipata dal quotidiano Il Foglio. Tutto ciò nonostante la sua candidatura per un bis al Campidoglio vada a violare una delle regole base del Movimento 5 Stelle delle origini, ovvero quella del doppio mandato.

Virginia Raggi, infatti, era già stata eletta consigliera di minoranza nel 2013, quando si presentò alle elezioni per la prima volta per sfidare proprio Ignazio Marino. Successivamente, nel 2016, Virginia Raggi diventò primo cittadino a Roma e adesso si è riproposta per una rielezione, trovando l’appoggio ufficiale di Luigi Di Maio, di Alessandro Di Battista e del capo politico attuale Vito Crimi. Mancava solo la benedizione del guru, arrivata oggi via tweet.