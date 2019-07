Greta Thunberg verso gli Usa a bordo di una barca a zero emissioni

Non è intenzionata a fermarsi all’Europa la giovane attivista Greta Thunberg: la sua battaglia per salvare il pianeta ora punta all’America. Thunberg verso metà agosto inizierà la sua traversata dell’Oceano Atlantico per raggiungere il nuovo continente e far valere la sua voce.

Greta Thunberg navigherà verso gli Usa a bordo di una barca a vela con pannelli solari

Avrà poco a cui aggrapparsi chi in precedenza aveva criticato Greta Thunberg per aver viaggiato in treno. Un’attivista per il pianeta non può avere una “impronta” così forte: una critica che si era unita alla polemica per la fotografia che ritraeva la ragazza in treno mentre mangiava del cibo confezionato nella plastica. Greta Thunberg sarà anche giovane, ma non si può dire che non sia attenta: per recarsi in America ha scelto di imbarcarsi su una barca che funziona con pannelli solari e con turbine sott’acqua che produrranno l’energia necessaria a bordo per una traversata a zero emissioni. Una scelta ponderata e giunta dopo diversi mesi in cui la giovane attivista insieme al suo team ha vagliato le diverse opzioni per evitare di spostarsi in aereo, metodo che comporta emissioni in grandi quantità. La scelta è quindi caduta sulla Malizia II, una nave a vela sventata costruita nel 2015. A bordo con lei ci saranno anche il padre Svante Thunberg e il regista Nathan Grossman di B-Reel Films, che documenterà il viaggio. A capitanare la nave saranno lo skipper professionista Boris Herrmann e il fondatore del team Malizia, Pierre Casiraghi. La partenza è prevista dal Regno Unito con arrivo a New York City dopo circa due settimane, a seconda delle condizioni meteo che incontreranno.

Cosa farà Greta Thunberg in America

Il nuovo obbiettivo di Greta Thunberg è ora di scuotere le coscienze di Stati Uniti ed Americhe. Dopo la traversata eco-friendly dell’Oceano, la 16enne si unirà alle grandi proteste previste per il 20 e 27 settembre nel Nord America. Nel mezzo prenderà parte al United Nations Climate Action Summit di New York il 23 settembre, guidato dal segretario generale Onu António Guterres. Ha anche in programma di visitare Canada e Messico e incontrare le vittime dei cambiamenti climatici e delle emergenze ecologiche, oltre ai tanti attivisti come lei. A dicembre Greta Thunberg prenderà parte anche all’annuale conferenza Onu sul clima, il COP25, che si terrà a Santiago, in Cile dal 2 al 13 del mese. Una agenda importante ed estremamente fitta quella della sedicenne Greta, che infatti si prenderà un anno sabbatico da scuola per poter continuare la sua battaglia.

(Credits immagine di copertina: ANSA/DPA)