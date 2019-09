L’attivista per il clima 16enne svedese Greta Thunberg ha rimproverato i senatori statunitensi della task force per il cambiamento climatico. «Ci state provando ma non fate abbastanza» per il clima, ha detto loro Greta che, il prossimo 20 settembre, alla vigilia del ‘Climate Action Summit’ dell’Onu, guiderà da New York lo sciopero mondiale a sostegno della lotta contro il cambiamento climatico. «Risparmiate i complimenti», ha esortato la giovane attivista, «non invitateci a parlare per dirci quale fonte di ispirazione siamo perché se poi non agite non serve a nulla».

L’incontro tra Greta Thunberg e Barack Obama

Greta Thunberg ha poi incontrato Barack Obama negli uffici della fondazione dell’ex presidente americano. «Ad appena 16 anni, Greta Thunberg è già uno dei più grandi difensori del nostro pianeta», ha scritto Obama sui social, corredando il commento con una foto in cui i due si salutano in maniera informale, pugno contro pugno. «Riconoscendo che la sua generazione subirà l’impatto peggiore del cambiamento climatico, Greta non teme di spingere per un’azione vera. Lei incarna la nostra visione alla fondazione Obama: un futuro plasmato da giovani leader come lei», ha scritto Obama.

At just 16 years old, Greta Thunberg is already one of our planet’s greatest advocates. Her age might have something to… Gepostet von Barack Obama am Dienstag, 17. September 2019

Il viaggio di Greta Thunberg in barca a vela

Greta Thunberg è arrivata negli Stati Uniti d’America lo scorso 28 agosto a bordo della barca a vela Malizia II, capitanata da Pierre Casiraghi, dopo una traversata durata 15 giorni. Poco dopo il suo arrivo a New York, la giovane attivista ha subito attaccato Donald Trump: «Tutti mi chiedono sempre di Donald Trump. Io dico ‘ascolta la scienza’ e lui ovviamente non lo fa», ha detto Thunberg.

Le manifestazioni per il clima previste per venerdì 20 settembre

Per venerdì 20 settembre, sono previste manifestazioni a favore del clima in 150 paesi del mondo. Greta Thunberg guiderà la marcia a New York da Foley Square e terrà poi un comizio a Battery Park. Con Greta ci saranno oltre un milione di studenti delle scuole pubbliche newyorchesi.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DALLA PAGINA FACEBOOK DI BARACK OBAMA]