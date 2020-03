La replica di Greta agli orrendi adesivi preparati da una compagnia petrolifera che le augurano lo stupro

«Stanno cominciando a diventare sempre e sempre più disperati…Questo dimostra solo che stiamo vincendo». Greta Thunberg affida a questa frase la propria replica rispetto agli adesivi che sono stati predisposti dalla compagnia petrolifera X-Site Energy Service, che qualche giorno fa aveva messo in circolazione un’immagine molto cruda di una ragazza di nome Greta, con le trecce, nuda, sottoposta a un atto di stupro. La compagnia, dopo tante pressioni e dopo aver spiegato che l’attivista svedese ‘ormai ha 17 anni’, si è scusata e ha ritirato gli adesivi.

Ma la X-Site Energy è stata travolta comunque dalle polemiche, con i propri canali di comunicazione che sono stati letteralmente bersagliati dopo la messa in circolazione di questo orrendo materiale promozionale. La risposta di Greta Thunberg, tuttavia, non ha mai perso il focus rispetto alle battaglie che l’attivista sta conducendo negli ultimi anni.

They are starting to get more and more desperate…

This shows that we’re winning. https://t.co/NLOZL331X9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 29, 2020