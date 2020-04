Greta Thunberg dona i soldi ricevuti in premio per proteggere i bambini dal coronavirus

Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese che tutti abbiamo imparato a conoscere grazie ai suoi Fridays for Future, ha deciso di donare una somma di denaro ricevuta come premio dalla Ong danese Human Act a favore dei bambini. Sono proprio loro che – «ora e nel lungo termine» – saranno i più colpiti. La decisione di Greta Thunberg di difendere i diritti dei più giovani si è fatta concreta con una donazione all’Unicef.

La donazione di Greta Thunberg a Unicef ammonta a 100 mila dollari

100 mila dollari. Tale è la generosa somma devoluta dall’attivista svedese all’Unicef con il solo scopo di proteggere i diritti dei più piccoli. Greta ha dichiarato che «come la crisi climatica, la pandemia di coronavirus è una crisi che tocca i diritti dei più giovani». Proprio per i più giovani sceglie di battersi, come ha sempre fatto, e nemmeno il Covid-19 è in gradi di fermarla. Dopo aver ricevuto il premio da parte della Ong danese Human Act Greta ha devoluto l’intera somma allo scopo di proteggere i bambini non solo dalle conseguenze dirette della crisi attuale, ma anche da quelle che ne deriveranno. Tra i problemi si riscontrano sicuramente la carenza di cibo, la violenza, la perdita dell’istruzione e i sistemi sanitari in difficoltà.

L’appello di Greta: «Chiedo a tutti di farsi avanti»

Proprio come nell’ambito della lotta per il clima, anche in questo caso la giovane incita le persone a fare la loro parte: «Chiedo a tutti di farsi avanti e di unirsi a me nel sostenere il lavoro vitale dell’Unicef per salvare le vite dei bambini, per proteggere la salute e continuare l’istruzione», ha affermato l’attivista, aggiungendo come i bambini siano tra «i gruppi vulnerabili che saranno i più colpiti». La campagna avviata per Unicef è partita dalla somma di 200 mila dollari con donazione iniziale a nome della Fondazione Greta Thunberg e di Human Act. Tutti i proventi raccolti con questa campagna saranno donati a favore dei programmi di emergenza dell’Unicef contro il coronavirus, dalla fornitura di sapone, mascherine, guanti, kit per l’igiene ai dispositivi di protezione. Si punterà anche su informazioni salvavita e altri supporti per il sistema sanitario.

(Immagine copertina dal profilo Instagram di Greta Thunberg)