Greta Thunberg non è contenta di come sia andato il Consiglio europeo

In queste ore sono in molti a dire la propria su quanto stabilito dal Consiglio Europeo per i fondi post Covid. L’Italia, come ormai noto, ne esce vincitrice: Conte è riuscito a ottenere «209 miliardi» con cui «abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia». Di questa somma, 82 miliardi non dovranno mai essere restituiti, secondo gli accordi presi. Una vittoria per il nostro paese e per l’Europa, che è riuscita a rimanere unita, ma Greta Thunberg ha fatto sapere la sua via Twitter e – secondo il sui punto di vista – c’è poco da giore.

Greta Thunberg non è soddisfatta di come è andato il Consiglio Europeo

As expected the #EUCO resulted in some nice words, some vague distant incomplete climate targets nearly impossible to track and a complete denial of the climate emergency.

As long as we keep playing their game on their terms this is all we’ll get- the leftover breadcrumbs. 1/2-> — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 21, 2020



Parteggiava per l’Olanda e per l’austerita dei paesi nordici Greta Thunberg? Non proprio. La svedese ha scritto un tweet in cui afferma che «come da attesa, il Consiglio Europeo è terminato con qualche bella parole, qualche vago, incompleto e distante obiettivo in termini climatici quasi impossibile da monitorare e un rifiuto completo del cambiamento climatico». Greta Thunberg non ci sta, ma in termini climatici: per la giovane non sono state spese abbastanza parole e non si sono prese decisioni efficaci in un Consiglio Europe che è durato giorni e che passerà alla storia.

«Briciole di pane finché faremo il loro gioco ai loro termini»

We can have as many meetings as we want- as long as the climate crisis isn’t treated as a crisis the action needed will remain out of sight.

Sign & share our open letterhttps://t.co/rg1D6kV4WB

We’ll deliver the signatures. Together we’ll make our leaders #FaceTheClimateEmergency — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 21, 2020



La giovane attivista vuole portare l’attenzione dei propri seguaci sulla questione della crisi climatica che, di fatto, non viene trattata come tale e non è un’urgenza. L’invito è quello a firmare una lettera aperta di Greta Thunberg al Consiglio Europeo con la promessa che tutte le firme verranno consegnate. Nella lettera viene rimarcato come, nonostante l’emergenza Covid-19, nel mondo siano troppi i leader che non hanno agito per il meglio in questo periodo.