Il Presidente della Figc: «Suarez aveva cominciato a masticare l’italiano qualche anno fa. Chiellini ne sa qualcosa» 

Prima l’ironia, poi l’invito a non esagerare. Il tutto in attesa delle indagini della Procura (anche quella federale) sul caso dell’esame di italiano sostenuto all’Università per stranieri di Perugia da Luis Suarez. Il Presidente della Figc, in una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni di SkySport24, ha chiesto tempo affinché si accertino le accuse e, in caso di violazioni, anche la giustizia sportiva farà il suo corso. Gabriele Gravina sul caso Suarez ha poi voluto ricordare, ironicamente), l’episodio ai Mondiali del 2014.

LEGGI ANCHE > La procura della Figc apre un’inchiesta sul caso Suarez

«Lui è arrivato in Italia per completare il suo corso di studio, visto che aveva cominciato a masticare l’italiano qualche anno fa. Chiellini ne sa qualcosa», ha dichiarato Gabriele Gravina a SkySport24. L’ironia parte da quell’episodio che accade durante i Mondiali del 2014 (disputati in Brasile) quando la nostra Nazionale venne sconfitta nell’ultima gara del girone eliminatorio dall’Uruguay e non si qualificò per la fase a eliminazione diretta. E quella fu la famosa partita del morso di Luis Suarez al difensore italiano Giorgio Chiellini. Episodio che non fu visto dall’arbitro e che costò all’attaccante uruguaiano una squalifica per nove partite.

Gravina sul caso Suarez e l’ironia sul morso a Chiellini

Erroneamente, però, il Presidente della Figc sostiene che Suarez abbia «masticato un orecchio a Chiellini». In realtà, però, i segni dei denti rimasero sulla spalla del difensore della Nazionale. Al netto dell’ironia e delle precisazioni, Gravina sul caso Suarez non si è voluto esporre e ha rilasciato dichiarazioni abbastanza prudenti: «Lasciamo lavorare la Procura Federale, se ci saranno presupposti fondati credo che si debba avere fiducia nel corso della nostra giustizia sportiva». Questa mattina, infatti, la procura della Figc ha richiesto l’accesso agli atti delle indagini alla Procura di Perugia, aprendo un fascicolo d’inchiesta.

(foto di copertina: da Sky Sport 24)