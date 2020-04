Giuseppe Conte respinge l’ipotesi di un governo tecnico

Negli ultimi giorni è tornata in auge l’idea – sostenuta, più che altro, da chi critica l’operato di questo Esecutivo – di un governo tecnico per avviare e gestire la fase di ricostruzione del Paese dopo l’emergenza coronavirus. Sono circolati molti nomi: da Mario Draghi a capo della task force per la ripartenza Vittorio Colao. Ma Giuseppe Conte, presidente del Consiglio in carica, rispedisce al mittente questa ipotesi sottolineando come la politica deve assumersi le sue responsabilità e non cercare rifugi.

«Io sono sempre per un governo politico che ci mette la faccia e dovrà risponderne agli elettori – ha detto Giuseppe Conte nella sua intervista rilasciata a Il Giornale -. Quanto ai governi di ‘unità nazionale’, sono formule astratte, molto improbabili da perseguire in concreto. Basti considerare le divisioni che si sono manifestate evidenti anche nella fase più acuta dell’emergenza. In realtà, questo governo sta operando con coraggio e determinazione».

Giuseppe Conte e il no al governo tecnico

Secondo il Presidente del Consiglio, dunque, la via del governo tecnico non è realistica. Parla apertamente di ‘formula astratta’ che, alla fine, non porta a nulla di concreto. Giuseppe Conte sottolinea come il ruolo della politica debba essere quello di mettere la propria faccia su ogni decisione, per poi risponderne di fronte ai cittadini. E lo fa rispondendo anche a una domanda su Mario Draghi, l’uomo indicato più volta da Matteo Salvini (e non solo) come la figura da cui ripartire.

Mario Draghi non «si fa tirare per la giacchetta»

«Draghi è persona di grande autorevolezza e di elevata professionalità – ha proseguito Giuseppe Conte -. Non è persona che si lascia tirare per la giacchetta in polemiche che nascono in modo palesemente strumentale e sono frutto di manovre politiche estemporanee».

(foto di copertina: da profilo Facebook di Giuseppe Conte)