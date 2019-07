Salvini non ha dubbi: «M5S e Pd da due giorni sono già al governo insieme»

Matteo Salvini è irritato per il comportamento del Movimento 5 Stelle. Non gli è piaciuto il modo in cui è stata affrontata la vicenda dell’audio dell’Hotel Metropol, non gli è piaciuto il modo con cui i pentastellati hanno deciso di votare per Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. Per questo ha parlato apertamente di un governo M5S-Pd che sarebbe in piedi, ormai, da due giorni. Lo ha fatto senza peli sulla lingua questa mattina sui suoi canali social, dopo aver lanciato messaggi già nella serata di ieri o a mezzo stampa sui giornali di oggi.

Governo M5S-Pd, le parole di Matteo Salvini

🔴 5Stelle e PD? Da due giorni sono già al governo insieme, per ora a Bruxelles. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 18, 2019

«Tradendo il voto degli Italiani che volevano il cambiamento – ha detto Matteo Salvini -, i grillini hanno votato il Presidente della nuova Commissione Europea, proposto da Merkel e Macron, insieme a Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima, altro che democrazia e trasparenza».

Insomma, l’attacco è durissimo. Gli alleati di governo del Movimento 5 Stelle vengono apostrofati con il termine ‘grillini‘ (Matteo Salvini non lo utilizzava da diverso tempo, ormai). Poi, il leader della Lega parla di un tradimento ai danni degli italiani, come se il risultato elettorale (alle europee del 26 maggio) fosse una sorta di mandato imperativo per un rinnovo dell’alleanza Lega-M5S.

Matteo Salvini apre la crisi per il governo M5S-Pd

Il Movimento 5 Stelle, già nella giornata di ieri, aveva detto che anche la Lega aveva deciso inizialmente di votare a favore di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione, ma di aver cambiato idea all’ultimo momento. E lo stesso Partito Democratico, attraverso il segretario Nicola Zingaretti, aveva affermato che non ci sono le condizioni per un’alleanza di governo tra M5S e Partito Democratico.

Le parole di Matteo Salvini, invece, passano sopra a queste dichiarazioni come una vera e propria ruspa. Sembra davvero di assistere allo sgretolamento del patto di governo, proprio nella fase più calda della stagione.

FOTO: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI