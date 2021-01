Il Pd che parla di «nuovo governo di cambiamento» sembra alludere al passato

«Il Partito Democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento. Quello di Giuseppe Conte»: questo quanto appare scritto in un messaggio condiviso su Instagram dal profilo ufficiale del Partito Democratico. Un messaggio che, all’apparenza, sembra fatto solo per sostenere Giuseppe Conte e il suo Conte ter. Leggendo bene, però, salta all’occhio la scelta quella scelta di parole – “governo di cambiamento” – che sembra alludere al primo governo Conte, quello a guida Cinque Stelle Lega.

Pd governo di cambiamento: il post Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Partito Democratico (@partitodemocratico)

Questo post Instagram fa tornare al passato, al momento in cui si è formato il primo governo del cambiamento, quello Lega-5Stelle. In un momento come questo, mentre ci sono le consultazioni in atto con Italia Viva e il Pd che saliranno al Quirinale nella giornata di oggi e il Centro destra e i 5Stelle nel tardo pomeriggio di domani, la situazione è davvero complicata e sembra che i numeri per una maggioranza compatta e per il Conte ter non ci siano. La parte decisiva delle consultazioni, quella che coinvolge i gruppi con più peso a livello di numeri, si tiene quindi tra oggi e domani.

A che punto siamo con le Consultazioni

Le ultime notizie hanno visto Renzi affermare, nell’e-news alla vigilia delle consultazioni, che «dopo improbabili soluzioni personali, ora seguire il Colle». Il leader di Italia Viva ha scoperto ieri le carte – almeno in parte – dopo che la Bellanova ha parlato di affidare l’incarico a Luigi Di Maio. Per Maria Elena Boschi, invece, si fa strada l’ipotesi di far tornare Paolo Gentiloni. Si tratterebbe, sostanzialmente, di uno scambio di ruoli considerato che Conte prenderebbe il suo posto in Commissione europea.