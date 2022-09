Sull’edizione odierna de Il Messaggero c’è un interessante articolo di Fausto Caruso. Il giornalista e collega ha analizzato chi secondo Google vincerà le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Leggiamo insieme alcuni passaggi del suo pezzo.

Nel periodo tra l’1 e l’8 settembre la più cercata su Google è stata la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Il picco di interesse per lei si ha la sera del 6 settembre, quando il suo avversario Enrico Letta aveva dichiarato che con la vittoria della destra si sarebbe profilato “un allarme democratico per il paese”. Non a caso lo stesso momento è anche uno dei picchi (90/100) del segretario dem, superato soltanto dalla serata del 1° settembre, quando Letta ha presenziato alla Festa dell’Unità a Milano. In realtà la curva delle ricerche dei due è nettamente sbilanciata verso Meloni. Il fatto che il picco della leader di Fratelli d’Italia venga raggiunto in concomitanza con una dichiarazione altrui esemplifica uno dei motivi per cui Meloni stacca tutti gli altri concorrenti: «La verità è che i suoi avversari, interni ed esterni, la citano sempre e questo le fa gioco», ha spiegato Michele Sorice, sociologo dell’università Luiss. E gli altri? Detto che il rapporto Meloni-Letta su Google è di 5/6 a 1, anche Matteo Salvini viene battuto con una media di 3 a 1. Molto indietro anche Carlo Calenda, Giuseppe Conte, resiste invece un inossidabile Silvio Berlusconi. Lo sbarco su TikTok il 1° settembre del leader di Forza Italia ha fatto sì che superasse quella che potrebbe divenire la prima donna premier in Italia. Su Google Meloni dunque nettamente vincitrice. Sarà così anche alle urne? Ai posteri l’ardua sentenza. Buon voto!