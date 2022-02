Google e il piano per portare Privacy Sandbox ad Android

Google ha annunciato piani per portare il suo Privacy Sandbox al sistema operativo mobile Android come parte degli sforzi che dice miglioreranno la privacy degli utenti. Il gigante della tecnologia ha detto che sta iniziando una “iniziativa pluriennale” per introdurre il nuovo sistema e cambierà il modo in cui gli inserzionisti possono tracciare gli utenti attraverso diverse applicazioni su mobile. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa AdnKronos.

LEGGI ANCHE –> Apple, tracce dei nuovi Mac nel database eurasiatico

L’annuncio di Google segue un piano simile già delineato per il browser web Chrome dell’azienda. Viene anche dopo che Apple ha introdotto strumenti simili che bloccano la capacità delle app di tracciare i loro utenti al di fuori della propria app come un modo di costruire un profilo delle loro abitudini per scopi pubblicitari. Google ha sottolineato che vuole “sviluppare soluzioni pubblicitarie efficaci e che migliorano la privacy, dove gli utenti sanno che le loro informazioni sono protette, e gli sviluppatori e le imprese hanno gli strumenti per avere successo su mobile”. Anthony Chavez, vicepresidente di Google per la gestione dei prodotti e la sicurezza e la privacy di Android, ha scritto in un post sul blog: “Oggi, stiamo annunciando un’iniziativa pluriennale per costruire la Privacy Sandbox su Android, con l’obiettivo di introdurre nuove soluzioni pubblicitarie più private. In particolare, queste soluzioni limiteranno la condivisione dei dati degli utenti con terze parti e opereranno senza identificatori cross-app, compreso l’ID pubblicitario. Stiamo anche esplorando tecnologie che riducono il potenziale per la raccolta di dati nascosti, compresi modi più sicuri per le applicazioni di integrarsi con la pubblicità (software development kits) SDKs. Il Privacy Sandbox su Android si basa sui nostri sforzi esistenti sul web, fornendo un chiaro percorso in avanti per migliorare la privacy degli utenti senza mettere a rischio l’accesso a contenuti e servizi gratuiti”.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]