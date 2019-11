«We have no words»

Google Maps riserva grandi sorprese. Oltre a indicare le strade a chi lo utilizza, grazie all’opzione “view” permette di scovare le situazioni più strane: quando la macchina con la telecamera viene vista per le strade, molte persone si mettono a salutare o fare gestacci, nella speranza di diventare virali. Solitamente però, a diventare meme della rete sono le immagini catturate per caso: accoppiamenti insoliti di animali o di coppie che speravano di non essere viste, persone immortalate mentre cadono nei modi più strampalati, gatti e gabbiani che guardano fisse in camera. Un passatempo divertente, che però non aveva mai attirato l’attenzione pubblica di Google Maps. Fino ad oggi.

Google Maps ha trovato Bojack Horseman che mangia una banana per strada

C’è una immagine che non poteva passare inosservata, nemmeno allo staff di Google Maps. Con un tweet, l’account ufficiale ha condiviso la strana situazione accaduta a Liberty Drive, al civico 1293, della città di Victoria, in Canada. «Non abbiamo parole» recita la didascalia del video, e in effetti è difficile trovare una spiegazione.

We have no words. pic.twitter.com/7IaacET8o9 — Google Maps (@googlemaps) November 14, 2019

Attivando l’opzione View e immergendosi nella strada Canadese infatti, si vede un uomo seduto da solo ad un tavolo rotondo, mentre mangia una banana con addosso la maschera della testa di un cavallo. Una citazione del cartone Bojack Horseman, la popolare serie su Netflix alla sua ultima stagione. Intorno a lui, non c’è nessun altro: nessun’altra persona in maschera, nessuno che mangia il frutto insieme a lui. C’è solo Bojack, in mezzo alla strada, che fissa il vuoto diventando probabilmente il meme definitivo di Google Maps.

(Credits immagine di copertina: Fermo immagine video twitter Google Maps@googlemaps)