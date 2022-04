La storia delle immagini satellitari Google non censurate delle basi militari russe

La piattaforma Google ha dichiarato di non aver apportato modifiche al modo in cui banna le immagini satellitari della Russia, ma molti sostengono il contrario. Infatti, su Twitter si diffonde l’affermazione secondo cui Google avrebbe «aperto l’accesso alle strutture militari e strategiche della Russia». Su Google Maps si trovano le immagini delle basi militari russe. Ieri, l’account Twitter delle forze armate ucraine (account non verificato ma citato più volte da quello ufficiale del Ministero della Difesa ucraino) ha condiviso varie immagini che paiono mostrare equipaggiamento militare: «ora tutti possono vedere una varietà di lanciatori russi, mine di missili balistici intercontinentali, posti di comando e discariche segrete con una risoluzione di circa 0,5 metri per pixel». Il post non è passato inosservato ed è stato condiviso migliaia di volte – tradotto in inglese -, e citato da testate giornalistiche quali The Moscow Times.

Google Maps non ha censurato le basi russe militari

Google ha intrapreso molte azioni contro la Russia da quando Putin ha invaso l’Ucraina. Sia YouTube che Google Play, infatti, hanno sospeso pubblicità e servizi a pagamento in Russia più di un mese fa. Ma ancora, la piattaforma annunciava la sospensione della monetizzazione di tutti i contenuti che giustificano l’invasione dell’Ucraina e interrompeva l’accesso a Google Pay per alcuni cittadini russi in conformità con le sanzioni. Il governo russo, dal canto suo, minacciava più volte di multare la società cui fa capo anche YouTube, perché i video di quest’ultimo conterrebbero «disinformazione» in merito alla guerra russo-ucraina. Che cosa è accaduto, ora, a Google? Ieri, l’account ufficiale delle forze armate dell’Ucraina ha twittato che: «GOOGLE MAPS HA APERTO L’ACCESSO ALLE STRUTTURE MILITARI E STRATEGICHE DELLA RUSSIA. Ora tutti possono vedere una varietà di lanciatori russi, mine di missili balistici intercontinentali, posti di comando e discariche segrete con una risoluzione di circa 0,5 metri per pixel».