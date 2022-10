Lo sforzo di Google per convincere Apple ad adottare RCS

Google ha annunciato una serie di aggiornamenti alla sua applicazione Messages, inclusa una funzione per rispondere ai singoli messaggi inviati all’interno di una chat di gruppo e la possibilità di salvare i messaggi importanti o impostare un promemoria su un messaggio. Google ha aggiunto anche la possibilità di reagire ai messaggi inviati da un iPhone. Alcune di queste nuove funzionalità richiedono però agli utenti di avere RCS abilitato. La sigla RCS sta per Rich Communications Services e si tratta di protocollo di telefonia mobile che consente di inviare anche elementi multimediali e che punta a sostituire gli SMS.

Google vuole convincere Apple ad adottare RCS

Google, Samsung e altre aziende, comprese quelle di telecomunicazioni, hanno implementato il supporto per RCS a oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo negli ultimi anni, ma Apple non ha accolto questa innovazione. Negli ultimi trimestri, Google ha lavorato duramente per integrare nuove funzionalità nella sua applicazione di messaggistica, tenendo conto anche della resistenza di Apple. Google aveva lanciato un aggiornamento per l’applicazione Messages a marzo e aveva consentito agli utenti di vedere le reazioni di altri utenti che utilizzano iPhone sul testo. Ora Google ha aggiunto la possibilità di inviare reazioni anche agli utenti che utilizzano iPhone.

Quando gli utenti iPhone inviano messaggi ad altri utenti iPhone, il testo viene mostrato all’interno della “nuvoletta” blu, che indica che gli utenti stanno utilizzando iMessage. Quando un utente Android invia un messaggio a un utente iPhone, questo viene visualizzato in una “nuvoletta” verde, che indica che si tratta di un semplice SMS che non consente di sfruttare funzionalità aggiuntive come reazioni ai messaggi o l’invio di elementi multimediali.

Google ha cercato di convincere Apple ad adottare RCS in modo che gli utenti, anche utilizzando sistemi operativi per dispositivi mobili diversi, possano sperimentare funzionalità come la condivisione di video di alta qualità, conferme di lettura, indicatori di digitazione, adesivi e altro. Attualmente, Apple non si è espressa riguardo la questione.