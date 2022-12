Google ha rilasciato alcune nuove funzionalità per i telefoni Pixel e per Pixel Watch

Google ha rilasciato alcune nuove funzionalità per i telefoni Pixel e per i Pixel Watch. Si tratta del quarto e ultimo aggiornamento per l’anno in corso, i precedenti erano stati lanciati a marzo, giugno e settembre. È la prima volta però che vengono rilasciate funzionalità per lo smartwatch di Google, il Pixel Watch.

Nuove funzionalità di Google per i telefoni Pixel

Tra le sei nuove funzionalità per i telefoni Pixel incluse nell’aggiornamento di dicembre c’è l’accesso gratuito alla VPN di Google One per la serie Pixel 7 e Clear Calling, una funzionalità per Pixel 7 e Pixel 7 Pro che aiuta a ridurre il rumore ambientale durante le telefonate. Un’altra nuova funzionalità è un nuovo hub unificato per tutte le impostazioni di sicurezza e privacy e altre informazioni correlate. Alcune nuove schede azione servono per informare gli utenti di eventuali rischi per la sicurezza e offrono consigli su come migliorare la privacy e la sicurezza.

Nuove funzionalità per Pixel Watch

Fitbit Sleep Profile è la funzionalità per Pixel Watch che tiene traccia delle abitudini degli utenti relative al sonno e che è stata lanciata per la prima volta a novembre, ma nell’aggiornamento di dicembre sono incluse alcune novità. Anche alcuni nuovi riquadri del sistema operativo Wear per meteo e contatti sono stati pensati per i Pixel Watch. Ci saranno alcuni riquadri a tema tramonto e alba per aiutare l’utente a pianificare meglio la giornata e sarà possibile appuntare fino a cinque contatti scegliendoli tra quelli preferiti in modo da poterli chiamare o inviare loro messaggi in modo più semplice. Google ha detto che i Pixel Watch avranno una funzione di rilevamento delle cadute simile a quela degli Apple Watch a partire dal 2023: Pixel Warch contatterà automaticamente i servizi di emergenza se rileva un movimento potenzialmente pericoloso, come una caduta, o se l’utente non interagisce dopo il rilevamento della caduta.