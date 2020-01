Libia, situazione critica: tre gommoni di migranti in mare, molte donne e bambini

Mentre il generale di Bengasi Haftar continua a sfidare la sorte e la pazienza della comunità internazionale, annunciando che non rispetterà il cessate il fuoco e che, anzi, è a un passo dal far cadere Misurata nelle sue mani (almeno nella propaganda dei suoi discorsi più recenti), dalle coste della Libia si continua a fuggire.

Gommoni in fuga dalla Libia, tre imbarcazioni nel Mediterraneo

In queste ore, sono state individuate almeno tre imbarcazioni di fortuna nel Mediterraneo, come ha riportato – producendo anche documentazione fotografica – la giornalista di RaiNews Angela Caponnetto.

ULTIMORA #migranti Due barche partite dalla #Libia . Una intercettata da motovedetta Guardia Costiera libica. Un’altra si avvia verso nord con a bordo donne e bambini: forse libici. Alle ore 18 era a 104nm da #Lampedusa : meteo non proprio favorevole. Foto esclusive @RaiNews pic.twitter.com/ozy8kkzsZ8 — angela caponnetto (@AngiKappa) January 9, 2020

Una delle tre imbarcazioni è stata intercettata dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, mentre l’altra – qualche ora fa – era a 104 miglia nautiche da Lampedusa. Probabile che in quest’ultima imbarcazione ci siano dei libici a bordo. Se quest’ultima notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe di una ulteriore prova di quanto la difficile situazione nel Paese stia incidendo a livello umano sulla sua popolazione.

La situazione nel Mediterraneo e le difficoltà dei tre gommoni

Ma c’è anche un terzo gommone che sta vagando nel Mediterraneo, nei pressi di Malta. In questo caso, si intravede dalla fotografia prodotta un grande sovraffollamento in uno spazio angusto. Sempre dalle immagini, sembrerebbe che a bordo ci siano tantissimi bambini e ragazzi. La situazione è di vera emergenza, soprattutto se si considera che, al momento, le condizioni meteorologiche non sono propriamente favorevoli per la traversata del Mediterraneo.