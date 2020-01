Il Golden Gala 2020 sarà a Napoli

Non poteva essere l’Olimpico a ospitare il Golden Gala 2020. Lo stadio romano, infatti, sarà in piena operazione di ristrutturazione in vista della sfida inaugurale dell’Europeo di calcio 2020. Per questo motivo, dunque, il 28 maggio sarà lo Stadio San Paolo di Napoli a dare ospitalità alla manifestazione di atletica leggera più importante in Italia.

Golden Gala verrà ospitato allo Stadio San Paolo di Napoli

Non Milano, dunque, ma Napoli. Lo stadio San Paolo, infatti, è stato oggetto di una ristrutturazione profonda in vista delle universiadi 2019. E la pista di atletica leggera, da sempre croce e delizia della città con Aurelio De Laurentiis (patron della squadra di calcio) favorevole alla sua rimozione, è stata una dei fiori all’occhiello di questo restyling.

Adesso, questo investimento verrà ripagato con la notizia del grande evento. Il Golden Gala Pietro Mennea ospita ogni anno il gotha dell’atletica leggera mondiale, tappa della Diamond League, manifestazione che unisce in un unico circuito i meeting più importanti. Quest’anno, sarà la pista blu di Napoli a ospitare la manifestazione. Un successo per la città partenopea che continua a ospitare eventi sportivi di spessore.