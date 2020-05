Giuseppe Conte su Silvia Romano: «Trattativa in dirittura d’arrivo da mesi, siamo stati prudenti»

Un rapido commento sul ritorno di Silvia Romano anche per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il premier ha ricordato come il negoziato sia andato avanti da mesi e che le trattative per il suo rientro in Italia erano in stato avanzato già da diversi giorni. Dopo aver incontrato Silvia Romano nella sala d’accesso dell’aeroporto di Ciampino, i due esponenti del governo hanno rilasciato una breve dichiarazione sulla pista d’atterraggio dello scalo militare romano.

Conte su Silvia Romano: «Trattative sbloccate da qualche mese»

«Abbiamo lavorato tanto, questi risultati si raggiungono solo se c’è un grande accordo tra i servizi di intelligence e la Farnesina, ma anche con la magistratura italiana – ha detto Giuseppe Conte -. Quando dimostriamo di essere concentrati sugli obiettivi che ci stanno a cuore, noi ce la facciamo sempre. Questo è un bel giorno, per Silvia, per la sua famiglia, per chi ha sempre cercato di ricordarla. Noi abbiamo avuto segnali della sua esistenza in vita ed eravamo in dirittura finale da qualche mese, ma abbiamo mantenuto le notizie sempre segrete per non compromettere le operazioni».

Gli ha fatto eco il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Ringrazio chi ha fatto tornare Silvia Romano in Italia proprio nel giorno della Festa della Mamma. Auguri alla mamma di Silvia e a tutte le mamme di quei cittadini che purtroppo sono ancora prigionieri in tutte le parti del mondo. Lo stato non lascia indietro nessuno e noi continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto».