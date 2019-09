I soldi sono stati trovati: è l’annuncio fatto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai giornalisti che lo attendevano a Palazzo Chigi. Questa sera alle 18.30 ci sarà il Consiglio dei Ministri per discutere la manovra economica, ma la promessa del governo è che «l’obiettivo è pagare tutti e pagare meno».

Giuseppe Conte dice che il governo ha trovato i 23 miliardi per sterilizzare l’Iva

«Sterilizziamo l’aumento dell’Iva, i 23 miliardi sono stati trovati». Le parole di Giuseppe Conte all’uscita da Palazzo Chigi sono positive, e preannunciano una risoluzione sulla manovra economica. Dopo una notte in cui sembrava non si fosse giunti ad alcun punto concreto, e una mattina in cui si rincorrevano diverse voci, tra cui misure per agevolare e incentivare gli acquisti via carta di credito, il premier ha posto un punto, parlando di Iva. Questa sera intorno alle 18.30 il Consiglio dei Ministri discuterà il Def, documento che conterrà gli obbiettivi della prossima manovra finanziaria, all’interno del quale, ha confermato Giuseppe Conte, ci sarà anche il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.

Il presidente del Consiglio ha dichiarato anche di star lavorando «per portare, per esempio, a beneficio di tutti gli italiani, le bollette dal 10% di Iva al 5%». «Mi piace che le famiglie meno abbienti abbiano la possibilità di comprare pasta, pane, frutta fresca, latte, abbassando l’Iva, che adesso e’ al 4%, all’1%» ha concluso con i giornalisti.

(Credits immagine di copertina: ANSA/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/FILIPPO ATTILI)